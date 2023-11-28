Постепенно вектор плюса выравнивается на минус: гололедица, изморозь и туман навалились на Алтай

Недавний снегопад на Алтае успел доставить радость фотографирующим долгожданную "осеннюю зиму". Однако накануне снег превратился в жижу, которую сковал вечерний морозец.

Уже 28 ноября в регионе преимущественно до минус 5 градусов. Правда, на юге строптивая осень не сдается и "дает" плюс пять.

А в Барнауле дневная температура ожидается в минусе — от 1 до 3 градусов ниже ноля.

На дорогах гололедица, изморозь. Утром возможен туман.

Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду.

Несмотря на противостояние осени и зимы, 30 ноября ожидается плюсовая температура. Но это в последний день осени.

А пока нужно быть предельно осторожными — как пешеходам, так и автомобилистам.

Между тем выяснилось, когда устойчивый снежный покров образуется в Сибири.