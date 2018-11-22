Пострадавший в резонансной аварии с BMW X6 обратился к барнаульцам

Пострадавший в резонансном ДТП на проспекте Ленина Евгений Нагорнев через altapress.ru обратился к жителям Барнаула и следствию с благодарностью. Он признателен всем, кто разделил его горе и оказал поддержку. Вместе с тем адвокаты Евгения просят не беспокоить его лишний раз — мужчина находится в тяжелом физическом и моральном состоянии после известия о гибели жены и дочери.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул, 15 октября 2018 года.

Интересы семьи Нагорневых представляют адвокаты Анастасия Харламова и Михаил Гоголев. Они уверены, что общественный резонанс и созданная в интернете петиция поспособствовали тому, что дело поставили на контроль в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Анастасия Харламова,

адвокат Евгения Нагорнева:

Мы хотели бы поблагодарить следственную группу за оперативную и слаженную работу. Они по крупицам воссоздали каждую минуту произошедшей трагедии — это колоссальный труд. Собранные доказательства дали возможность предъявить обвинение Александру Руденко и заключить его под стражу. Следователи также отыскали имущество обвиняемого и наложили на него арест, чтобы сделать реальным исполнение приговора в части возмещения ущерба. Хотя, конечно, никакие деньги не смогут смягчить боль утраты родных людей.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

Адвокаты Евгения также передали его просьбу перестать муссировать в соцсетях слухи о трагедии. Некоторые люди пытаются донести до него, по их мнению, важную информацию, которая зачастую оказывается недостоверной.

Анастасия Харламова,

адвокат Евгения Нагорнева:

Мы просим немножко успокоиться и не пересказывать Евгению Викторовичу новости, касающиеся трагедии и ее виновника. Это еще больше усугубляет его тяжелое психологическое состояние.

Расследование дела продолжается. Евгений Нагорнев и его семья надеются, что дело своевременно передадут в суд и Александр Руденко не избежит заслуженного наказания.

Факт

23 ноября исполнится 40 дней со дня гибели жертв резонансного ДТП на проспекте Ленина в Барнауле.