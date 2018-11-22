Пострадавший в резонансной аварии с BMW X6 обратился к барнаульцам

Интересы семьи Нагорневых представляют адвокаты Анастасия Харламова и Михаил Гоголев. Они уверены, что общественный резонанс и созданная в интернете петиция поспособствовали тому, что дело поставили на контроль в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Анастасия Харламова,
адвокат Евгения Нагорнева:
Мы хотели бы поблагодарить следственную группу за оперативную и слаженную работу. Они по крупицам воссоздали каждую минуту произошедшей трагедии — это колоссальный труд. Собранные доказательства дали возможность предъявить обвинение Александру Руденко и заключить его под стражу.
Следователи также отыскали имущество обвиняемого и наложили на него арест, чтобы сделать реальным исполнение приговора в части возмещения ущерба. Хотя, конечно, никакие деньги не смогут смягчить боль утраты родных людей.
Адвокаты Евгения также передали его просьбу перестать муссировать в соцсетях слухи о трагедии. Некоторые люди пытаются донести до него, по их мнению, важную информацию, которая зачастую оказывается недостоверной.
Анастасия Харламова,
адвокат Евгения Нагорнева:
Мы просим немножко успокоиться и не пересказывать Евгению Викторовичу новости, касающиеся трагедии и ее виновника. Это еще больше усугубляет его тяжелое психологическое состояние.
Расследование дела продолжается. Евгений Нагорнев и его семья надеются, что дело своевременно передадут в суд и Александр Руденко не избежит заслуженного наказания.
Факт
23 ноября исполнится 40 дней со дня гибели жертв резонансного ДТП на проспекте Ленина в Барнауле.