Потеря покоя и счастья. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя отдыха, восстановления, приятного общения и времяпрепровождения. Обращение в госструктуры и разговоры с начальством лучше отложить. На пятницу не планируйте много дел и начинания», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Не пугаться, если партнер удивит вас своим образом жизни Светлана Черемисина советует Водолеям. Но не спешить подстраиваться.

«Спокойно воспринимайте происходящее, не наставайте на своем», — обращается астропсихолог к Стрельцам, которые, вероятно, почувствуют на себе пристальное внимание. К Весам, напротив, вернется чувство наслаждения и общительность.

Значительно лучше к концу недели должны почувствовать себя должны Тельцы, говорит Черемисина. «Даже если останется желание искать причины своих проблем, будете делать это с удовольствием», — добавляет она. Насладиться отдыхом и комфортом смогут и Девы.

Сменить приоритеты и цели предстоит Рыбам — весь смысл изменений раскроется к концу недели, подчеркивает специалистка. «Не спешите осуществлять желания любой ценой. Все исполнится быстрее, чем думаете», — обращается она уже к Козерогам.

Потеря покоя и счастья грозит Львам. Чтобы избежать этого, следует снизить нагрузки, советует Светлана Черемисина.

«Скорпионы, не давите авторитетом, — говорит она. — Ваша привычка уединяться пойдет вам на неделе на пользу. Воздержитесь от конфликтов. А Ракам рекомендую не нервничать, особенно в вопросах инвестиций и вкладов».