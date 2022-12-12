12 декабря
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Жизнь

Потеря покоя и счастья. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя отдыха, восстановления, приятного общения и времяпрепровождения. Обращение в госструктуры и разговоры с начальством лучше отложить. На пятницу не планируйте много дел и начинания», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Разбитое сердце. Нейросеть.
Разбитое сердце. Нейросеть.
altapress.ru.

Не пугаться, если партнер удивит вас своим образом жизни Светлана Черемисина советует Водолеям. Но не спешить подстраиваться.

«Спокойно воспринимайте происходящее, не наставайте на своем», — обращается астропсихолог к Стрельцам, которые, вероятно, почувствуют на себе пристальное внимание. К Весам, напротив, вернется чувство наслаждения и общительность.

Значительно лучше к концу недели должны почувствовать себя должны Тельцы, говорит Черемисина. «Даже если останется желание искать причины своих проблем, будете делать это с удовольствием», — добавляет она. Насладиться отдыхом и комфортом смогут и Девы.

Сменить приоритеты и цели предстоит Рыбам — весь смысл изменений раскроется к концу недели, подчеркивает специалистка. «Не спешите осуществлять желания любой ценой. Все исполнится быстрее, чем думаете», — обращается она уже к Козерогам.

Потеря покоя и счастья грозит Львам. Чтобы избежать этого, следует снизить нагрузки, советует Светлана Черемисина.

«Скорпионы, не давите авторитетом, — говорит она. — Ваша привычка уединяться пойдет вам на неделе на пользу. Воздержитесь от конфликтов. А Ракам рекомендую не нервничать, особенно в вопросах инвестиций и вкладов».

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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