11 декабря
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Жизнь

Повзрослевшие «Папины дочки» вернутся на телеэкраны в скором времени

Телеканал СТС планирует показать новые эпизоды сериала «Папины дочки».

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Таким образом, он вернется на экраны спустя 10 лет, пишет РБК. Кто из героев появится в продолжении «Папиных дочек», не уточняется.

Первые эпизоды сериала СТС начал транслировать 15 лет назад, с тех пор вышло 20 сезонов и 410 серий, напоминает bfm.ru.

Сюжет

В основе сюжета «Папиных дочек» — жизнь психотерапевта Сергея Васнецова, от которого ушла жена, оставив ему на воспитание пятерых дочерей.

Ранее «папина дочка» попросила Авербуха построить для них новый особняк. Пара долго скрывала связь.

В сериале «Папины дочки» Арзамасова играла самую умную — Галину Сергеевну.

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