Поздравления с Днем сметчика-2022. Добрые поздравления в прозе, стихах и смс

Теплые поздравления с Днем сметчика-2022 в прозе
Поздравляю с Днем сметчика! Желаю отменной работы, успешных планов, великолепных идей, верных подсчетов, несомненной удачи, точных данных, благополучной деятельности и бравой репутации.
Поздравить с Днем сметчика хочу всех людей, чья профессия связана со строительством. Пожелать хочется, чтобы все в вашей жизни было прочным и качественным, комфортным и уютным, практичным и усовершенствованным, а еще долговечным и красивым!
26 апреля хотим поздравить с профессиональным праздником всех сметчиков! Ваш труд очень ценен при составлении любого проекта. Благодаря вашим расчетам заказчик строительства может сэкономить внушительную сумму денег. Желаем вам карьерного роста и самосовершенствования! Никогда не останавливайтесь на достигнутом и растите над собой!
Теплые поздравления с Днем сметчика-2022 в стихах
Сметчик должен быть смекалист
И, конечно же, хитер.
И прижимист, и нахалист,
И на ум весьма остер.
Тот, кто качеств этих разных
У себя найдет вагон,
У того сегодня праздник,
Потому что сметчик он!
Сделать смету — не беда,
Справишься ты без труда,
Рассчитаешь весь проект,
А за то — тебе респект!
Пусть огромная зарплата
Станет высшею наградой
За твой честный, сложный труд,
Пусть тебя успехи ждут!
Ты — сметчик первоклассный,
То подтвердит любой,
Справляешься прекрасно
С работой непростой.
Желаю новых планов
И значимых идей,
Удачи постоянной,
Купаться чтобы в ней!
Теплые поздравления с Днем сметчика-2022 в смс
Всех сметчиков сегодня
Спешу поздравить я,
Желаю вам терпения,
Без этого нельзя.
Работа скрупулезная
Пусть не надоедает,
И каждая пусть смета
Всегда вас вдохновляет.
Все считает и сверяет,
Цифры бегают в уме.
Всех на место он поставит,
Разберется, что и где.
Смету сделает любую,
На раз и два, так просто чих.
Так пожелаем мы успехов,
Сметчику больших.
Составление сметы —
Дело непростое.
Пусть не будет брака,
А еще — простоя.
Сметчиков поздравим,
Счастья вам, везения.
Пусть судьба подарит
Радости мгновения.