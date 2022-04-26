26 апреля
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Жизнь

Поздравления с Днем сметчика-2022. Добрые поздравления в прозе, стихах и смс

День сметчика отмечают в России 26 апреля. Altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс. С профессиональным праздником!

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Теплые поздравления с Днем сметчика-2022 в прозе

Поздравляю с Днем сметчика! Желаю отменной работы, успешных планов, великолепных идей, верных подсчетов, несомненной удачи, точных данных, благополучной деятельности и бравой репутации.

Поздравить с Днем сметчика хочу всех людей, чья профессия связана со строительством. Пожелать хочется, чтобы все в вашей жизни было прочным и качественным, комфортным и уютным, практичным и усовершенствованным, а еще долговечным и красивым!

26 апреля хотим поздравить с профессиональным праздником всех сметчиков! Ваш труд очень ценен при составлении любого проекта. Благодаря вашим расчетам заказчик строительства может сэкономить внушительную сумму денег. Желаем вам карьерного роста и самосовершенствования! Никогда не останавливайтесь на достигнутом и растите над собой!

Калькулятор.
Калькулятор.
pixabay.com

Теплые поздравления с Днем сметчика-2022 в стихах

Сметчик должен быть смекалист
И, конечно же, хитер.
И прижимист, и нахалист,
И на ум весьма остер.

Тот, кто качеств этих разных
У себя найдет вагон,
У того сегодня праздник,
Потому что сметчик он!

Сделать смету — не беда,
Справишься ты без труда,
Рассчитаешь весь проект,
А за то — тебе респект!

Пусть огромная зарплата
Станет высшею наградой
За твой честный, сложный труд,
Пусть тебя успехи ждут!

Ты — сметчик первоклассный,
То подтвердит любой,
Справляешься прекрасно
С работой непростой.

Желаю новых планов
И значимых идей,
Удачи постоянной,
Купаться чтобы в ней!

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
altapress.ru

Теплые поздравления с Днем сметчика-2022 в смс

Всех сметчиков сегодня
Спешу поздравить я,
Желаю вам терпения,
Без этого нельзя.

Работа скрупулезная
Пусть не надоедает,
И каждая пусть смета
Всегда вас вдохновляет.

Все считает и сверяет,
Цифры бегают в уме.
Всех на место он поставит,
Разберется, что и где.

Смету сделает любую,
На раз и два, так просто чих.
Так пожелаем мы успехов,
Сметчику больших.

Составление сметы —
Дело непростое.
Пусть не будет брака,
А еще — простоя.

Сметчиков поздравим,
Счастья вам, везения.
Пусть судьба подарит
Радости мгновения.

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