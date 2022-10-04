Поздравьте заранее. Добрые поздравления в прозе, стихах и смс

В этот день мы поздравляем

Самых лучших из людей —

Наших милых, справедливых,

Дорогих учителей!



Труд ваш — подвиг каждодневный,

Скажем прямо, без прикрас.

Вам почет и уваженье,

Бесконечно любим вас!



Знаем мы, что свет — ученье.

Знанья — сила, подтвердим!

За заботу и терпенье

Вам спасибо говорим!

Учитель — это не просто работа.

Детей нужно искренне сердцем любить.

Уметь понимать их смешные заботы

И верить в талант. А не просто учить.



И я от души Вам сегодня желаю

Все это навечно в себе сохранить.

Я с праздником искренне Вас поздравляю,

Желаю успешно и счастливо жизнь.



Пусть сбудутся планы, мечты и желанья,

Счастливая пусть не погаснет звезда.

Профессия стала судьбой Вам, призваньем,

Желаю здоровья, улыбок, добра.