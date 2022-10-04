Поздравьте заранее. Добрые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем учителя в прозе
С Днем учителя! Спасибо за Ваш почетный труд, за знания, которые передали нам, за то, что всегда находили общий язык с каждым из учеников. Мы желаем Вам стального здоровья, терпения и профессиональных достижений. Наши будущие успехи — это и Ваша заслуга.
С Днем учителя! Спасибо за Ваш почетный труд, за знания, которые передали нам, за то, что всегда находили общий язык с каждым из учеников. Мы желаем Вам стального здоровья, терпения и профессиональных достижений. Наши будущие успехи — это и Ваша заслуга.
Уважаемые учителя, спасибо за ваш непростой труд и огромный вклад в будущее детей! От всей души хотим поздравить вас с профессиональным праздником! Желаем вам отменного здоровья, прилежных учеников, высоких зарплат, комфортных условий труда и регулярного отдыха. Пускай путешествие в мир знаний будет увлекательным для вас и ваших учеников!
Поздравления с Днем учителя в стихах
В этот день мы поздравляем
Самых лучших из людей —
Наших милых, справедливых,
Дорогих учителей!
Труд ваш — подвиг каждодневный,
Скажем прямо, без прикрас.
Вам почет и уваженье,
Бесконечно любим вас!
Знаем мы, что свет — ученье.
Знанья — сила, подтвердим!
За заботу и терпенье
Вам спасибо говорим!
Учитель — это не просто работа.
Детей нужно искренне сердцем любить.
Уметь понимать их смешные заботы
И верить в талант. А не просто учить.
И я от души Вам сегодня желаю
Все это навечно в себе сохранить.
Я с праздником искренне Вас поздравляю,
Желаю успешно и счастливо жизнь.
Пусть сбудутся планы, мечты и желанья,
Счастливая пусть не погаснет звезда.
Профессия стала судьбой Вам, призваньем,
Желаю здоровья, улыбок, добра.
Вас поздравляем с Днем учителя сердечно!
Желаем счастья, много радости, тепла,
Здоровья, сил вам и терпения, конечно,
Чтоб удавались все задачи и дела!
Мы вам желаем только ярких ощущений,
Насыщенных и красочных деньков,
Побольше замечательных мгновений,
И лишь прилежных вам учеников!
Поздравления с Днем учителя в смс
Пусть тетради шелестят
Листьями осенними,
Пусть успехи удивят
Яркие, волшебные.
И пусть радуют всегда
Дети и родители,
Пусть исполнится мечта.
Счастья! С Днем учителя!
С Днем учителя! Желаем
Позитива, доброты,
Дети пусть не огорчают,
Пусть сбываются мечты.
Сил, здоровья, вдохновения,
Пусть приносит радость класс,
Чтоб хватало Вам терпенья,
Огонек чтоб не погас!
Поклон Вам за доброе сердце
И Ваш удивительный труд.
За то, что ведете из детства
На взрослый и правильный путь.
Энергии Вам, и терпения,
И творческих новых удач.
Всегда пригодится учение
В решении трудных задач.