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Жизнь

33 пожара, сезон клубники и чем Барнаул не Дубай. Что произошло на Алтае 18 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 18 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • 17 июня в Алтайском крае произошло 33 пожара — это самое большое количество за последний месяц. По данным МЧС, высокая пожароопасность сохранится до 21 июня.
  • Алтайский край посетил Бахараш Багериан — дизайнер-архитектор из ОАЭ, автор проекта первого в мире климатического позитивного города. Он рассказал, чего, по его мнению, не хватает Барнаулу.
  • В Барнауле вырос спрос на работников сферы строительства: за год — на 62%. Вот какие должности и зарплаты им предлагают.
  • На базарчиках в Барнауле начали продавать пионы и местную клубнику. Пионам очень жарко, клубники пока немного.
  • Краеведческий музей Алтайского края открыл сезон теплоходных экскурсий по Оби. Мы побывали на первой из них — смотрите репортаж и расписание следующих.

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