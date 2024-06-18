33 пожара, сезон клубники и чем Барнаул не Дубай. Что произошло на Алтае 18 июня

- 17 июня в Алтайском крае произошло 33 пожара — это самое большое количество за последний месяц. По данным МЧС, высокая пожароопасность сохранится до 21 июня.
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- В Барнауле вырос спрос на работников сферы строительства: за год — на 62%. Вот какие должности и зарплаты им предлагают.
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- Краеведческий музей Алтайского края открыл сезон теплоходных экскурсий по Оби. Мы побывали на первой из них — смотрите репортаж и расписание следующих.
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