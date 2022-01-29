Испуганный обмороженный котик навел суету в Заринске

Люди три часа пытались выманить его на землю, но кот забирался все выше.
«Мы пошли на крайность — позвонили в МЧС», — рассказывают в местном приюте «Шанс».
Для спасения замерзающего животного приехало отделение 38 пожарно-спасательной части ГУ МЧС. Пожарные были неподалеку.
«Уже через 15 минут во дворе дома была установлена трехколенная лестница, по которой профессиональные спасатели смогли добраться до котика и вызволить его из высокого плена», — сообщили в экстренном ведомстве.
Пугливого кота отвезли в приют и теперь он ждет заботливых хозяев.
А ранее на помощь братьям нашим меньшим пришли сотрудники ДПС. Они не смогли проехать мимо коробки со щенками.