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Жизнь

Испуганный обмороженный котик навел суету в Заринске

Жители Заринска нашли во дворе истощенного и обмороженного кота. Неравнодушные решили помочь ему, но животное сразу забралось на дерево.

В Заринске спасли котика.
В Заринске спасли котика.
Заринский приют для бездомных животных "Шанс"

Люди три часа пытались выманить его на землю, но кот забирался все выше.

«Мы пошли на крайность — позвонили в МЧС», — рассказывают в местном приюте «Шанс».

Для спасения замерзающего животного приехало отделение 38 пожарно-спасательной части ГУ МЧС. Пожарные были неподалеку.

«Уже через 15 минут во дворе дома была установлена трехколенная лестница, по которой профессиональные спасатели смогли добраться до котика и вызволить его из высокого плена», — сообщили в экстренном ведомстве.

Пугливого кота отвезли в приют и теперь он ждет заботливых хозяев.

А ранее на помощь братьям нашим меньшим пришли сотрудники ДПС. Они не смогли проехать мимо коробки со щенками.

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