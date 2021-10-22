Праздник Белых Журавлей-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

Журавли спокойным клином

Проплывают в вышине,

Им с тоскою вслед глядим мы,

Это память о войне.



Это символ душ солдатских,

Не вернувшихся домой,

Кто сложил ружье и каски

В битве с чуждою страной.



Только память о них вечно

В наших греется сердцах,

Мы зажжем с почетом свечи

И прославим их в стихах!

Я белого журавлика сложу

Из тоненького листика тетради,

На нем одно лишь имя напишу —

Того, кто бился насмерть, жизни ради.



Я отпущу его — пускай летит,

Поздравит всех, кто помнит, как когда-то

Погибли, но позволили нам жить

Простые парни — русские солдаты.