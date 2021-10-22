Праздник Белых Журавлей-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Праздником Белых Журавлей в прозе
Желаю в Праздник Белых Журавлей светлой памяти о наших героях-солдатах, искренней благодарности им за этот мир и счастье, крепкой веры и единства нашего народа, светлого будущего и доброго блага, красивой жизни, словно поэзия, и радостных дней.
В Праздник Белых Журавлей хочу пожелать лирических ноток ностальгии и гордости за былые подвиги бравого народа, большого вдохновения и невероятных эмоций, отрады души и отваги сердца, пробуждающих поэтических строк и великой силы памятных слов.
В Праздник Белых Журавлей пусть сердце наполнится светлыми строками о подвигах героев, пусть душа вспомнит всех поименно отважных солдат, пусть весь мир воедино зажжет свечи в память о тех, кто верно сражался за честь и нашу жизнь.
Поздравления с Праздником Белых Журавлей в стихах
Журавли спокойным клином
Проплывают в вышине,
Им с тоскою вслед глядим мы,
Это память о войне.
Это символ душ солдатских,
Не вернувшихся домой,
Кто сложил ружье и каски
В битве с чуждою страной.
Только память о них вечно
В наших греется сердцах,
Мы зажжем с почетом свечи
И прославим их в стихах!
Я белого журавлика сложу
Из тоненького листика тетради,
На нем одно лишь имя напишу —
Того, кто бился насмерть, жизни ради.
Я отпущу его — пускай летит,
Поздравит всех, кто помнит, как когда-то
Погибли, но позволили нам жить
Простые парни — русские солдаты.
Праздник Белых Журавлей…
Как ты думаешь — он чей?
Праздник памяти и грусти,
Тех, кто не пришел с полей.
Кто когда-то воевал,
Кто остался в этой мгле…
Всех, кто жизнь свою отдал
Ради мира на земле!
Поздравления с Праздником Белых Журавлей в смс
В Праздник Белых Журавлей
Пусть летят по небу птицы
Над просторами полей,
А истории страницы
Всем напомнят про солдат,
Что из боя не вернулись,
Встретив жизненный закат,
Журавлями обернулись.
Праздник Белых Журавлей
Отмечают нынче люди,
Чтобы мир стал лучше и светлей,
Поэтичней и добрей повсюду.
Поздравляю с тем тебя!
Журавли пускай приносят
Больше счастья и тепла,
А дурное ветер пусть уносит.
Праздник Белых Журавлей
Песней отзовется
И зажжет сердца людей
Светом, ярче солнца!
Пусть несет любовь и мир,
Веру, жизнь с надеждой,
Чтобы каждый мог открыть,
Что не ведал прежде.