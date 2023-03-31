«Весна предала, влюбившись в мороз» — поет одна российская группа. Кажется, эти строчки о последних мартовских днях в Барнауле. А каким выдался весь месяц в объективах фотокорреспондентов Дмитрия Лямзина и Анны Зайковой покажет altapress.ru.