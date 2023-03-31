31 марта
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Жизнь

«Преступное» печенье, жижа, красавцы в тюбетейках и другое прекрасное — в мартовской фотоподборке altapress.ru

«Весна предала, влюбившись в мороз» — поет одна российская группа. Кажется, эти строчки о последних мартовских днях в Барнауле. А каким выдался весь месяц в объективах фотокорреспондентов Дмитрия Лямзина и Анны Зайковой покажет altapress.ru.

Фотоподборка за март.
Фотоподборка за март.
altapress.ru

Пока мы фотографировали людей, Сайлюгемский нацпарк снял маленьких котят снежного барса.

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