Причиной землетрясения в Кузбассе назвали чересчур быструю добычу угля

Руководитель Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Еманов заявил РИА «Новости» , что землетрясение в Кузбассе связано с быстрой добычей полезных ископаемых.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали ночью 13 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области.

В беседе с altapress.ru Еманов отметил, что «землетрясение, предположительно, стало ответом на техногенное воздействие».

Позже он сообщил уточненные данные — инцидент связан с быстрой выемкой полезных ископаемых и такое в регионе не редкость.

«Когда делают выработки, снимают грунт. Часть угля увозят, а остальное оставляют и образуется что-то типа гор. В результате где-то напряжение, давление на земную кору возрастает на поверхности, где-то, наоборот, ослабевает. Идет перераспределение напряжений, и, как правило, снизу идет толчок. Это характерно, и идет взаимодействие, дается колебание, которые действует на большой территории», — объяснил ученый.

Эпицентр находился на глубине 4 км в осадочном бассейне, сформированном осадочными породами, которым и является Кузбасский угольный бассейн.

«Как раз в районе угольных разрезов. Это очень маленькая глубина, природная обычно больше. Там постоянно происходят землетрясения, но небольшой энергии. Они то там, то там около разрезов», — добавил Еманов.

Ранее горняки погибли при обрушении «самой новой» шахты в Кузбассе, где уже были аварии — мощность увеличивали стахановскими методами.