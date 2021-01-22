Горняки погибли при обрушении «самой новой» шахты в Кузбассе, где уже были аварии

В Кемеровской области два шахтера погибли при обрушении на шахте после выброса метана, связь с еще одним отсутствует, сообщает « Интерфакс ».

Инцидент произошел на шахте им. Тихова в городе Ленинск-Кузнецкий.

«По предварительной информации, в забое произошел выброс метана с последующим обрушением, все работники были выведены на поверхности, но связь с тремя отсутствовала. Тела двух шахтеров уже обнаружены, поиски третьего продолжаются», — рассказал собеседник агентства.

В региональном СК возбудили дело по признакам «нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

«Шахта приостановила работу. Все работники предприятия выведены на поверхность», — рассказали в правительстве области.

Шахта им. Тихова — одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта ПМХ: предприятие ввели в эксплуатацию в июне 2017 года.

При этом за три года на предприятии произошел ряд аварий. К примеру, в феврале 2019 года произошел выброс метана, в результате под завалом оказались четыре человека, один погиб.

Мощность первой очереди — 1,8 млн тонн угля дефицитной коксующейся марки 2Ж в год. В 2018 году шахта добыла 890 тыс. тонн угля, в 2019 году планировала добыть 1 млн, но результаты не раскрывали.