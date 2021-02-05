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Жизнь

«Придется продолжать»: барнаульские трамваи без кондукторов перевезли 30 тысяч пассажиров

С 1 января в Барнауле работают трамваи без кондукторов. Пассажиры рассчитываются с водителем на выходе, как в маршрутках. За месяц такие вагоны перевезли более 30 тыс. человек и будут работать дальше.

В Барнауле на линию выйдут трамваи без кондукторов.
В Барнауле на линию выйдут трамваи без кондукторов.
barnaul.org

Лишить вагоны кондукторов пришлось из-за дефицита этих работников. В «Горэлектротрансе» отсутствует порядка 44% штатной численности кондукторов.

«Мы стараемся своими силами находить выходы из сложившейся ситуации, чтобы сохранять необходимый выпуск подвижного состава на линии, выдерживать интервалы движения и перевозить наших пассажиров. К сожалению, пока положение не стабилизируется, придется продолжать трудиться в таком режиме», — цитирует директора «Горэлектротранса» Николая Петряшина «Алтайская правда».

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, с 1 января два вагона (маршрут № 1 от конечной станции «Докучаево» до станции «площадь Свободы» и № 2 от конечной станции «Барнаульский пивоваренный завод» до станции «РТИ») работают без кондукторов. На трамваях есть специальные таблички.

Ранее в Барнауле на линию выпустили трамвайный вагон, который капитально отремонтировали. Полный ремонт стоил около 6 млн рублей. Изношенность трамвайного парка в Барнауле составляет 98%.

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