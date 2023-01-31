31 января
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Жизнь

Приглашаем бесплатно покататься на коньках в День рождения академии

Алтайский филиал РАНХиГС в честь своего 22-летия приглашает всех желающих бесплатно покататься на коньках на спортивной площадке академии.

Катокна спортивной площадке РАНХиГС.
Катокна спортивной площадке РАНХиГС.
Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Вы можете принести свои коньки или взять их у нас, прийти с друзьями или один, главное — весело проведите время!

Ждём вас 3 февраля с 15 до 18 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, спортивная площадка.

Если вы планируете взять коньки в академии напрокат, не забудьте принести с собой документ, удостоверяющий личность.

Коньки предоставляются бесплатно, их количество ограничено.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (3852) 504−272 или e-mail: link@alt.ranepa.ru.

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Приглашаем в 3D-тур по академии.

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