Приглашаем бесплатно покататься на коньках в День рождения академии

Вы можете принести свои коньки или взять их у нас, прийти с друзьями или один, главное — весело проведите время!
Ждём вас 3 февраля с 15 до 18 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, спортивная площадка.
Если вы планируете взять коньки в академии напрокат, не забудьте принести с собой документ, удостоверяющий личность.
Коньки предоставляются бесплатно, их количество ограничено.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (3852) 504−272 или e-mail: link@alt.ranepa.ru.
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Приглашаем в 3D-тур по академии.
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