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Жизнь

«Приходит время убираться»: власти Бийска написали обращение к жителям города

Администрация Бийска в своем новом Instagram (прежний заблокировали пару дней назад) сообщила, что убирают площадку с купелью после Крещения.

Виды Бийска. Администрация.
Виды Бийска. Администрация.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Ранее в паблике «Инцидент Бийск» опубликовали гневное обращение местной жительницы про сломанные ледяные фигуры и мусор на льду, где была купель.

«Я ни в коем случае не хочу задеть и тем более оскорбить чувства верующих, но кто будет убирать за вами? Огромное количество одноразовых кружек из-под чая, которым угощали православных, бутылок, резиновые тапки и еще и лента, которой, видимо, огородили „заброшенную“ купель! Ну и что меньше всего удивило, так это то, что сломали абсолютно все ледовые скульптуры! С какого вы решили, что вам кто-то что-то должен! Безусловно, для кого-то этот праздник важен и вы с нетерпением ждете этот день и находите время, чтобы приехать и окунуться, поэтому, пожалуйста, найдите время, чтобы приехать и навести за собой порядок!» — написала бийчанка.

Власти Бийска ответили, что скульптуры не сломали, а разбирают, и мусор тоже убирают.

«Давайте поясним. В некоторых группах пишут, что после Крещения разбили фигуры и оставили мусор на площадке на реке Бия. На самом деле это наши службы ежегодно на следующий день после Крещения убирают площадку. Демонтируют фигуры, купель, военные убирают палатки. Собирается и вывозится мусор. Так происходит ежегодно. Мы искренне рады, что вам понравился организованный нами праздник. Но все проходит. И приходит время убираться», — говорится в сообщении.

В администрации также подчеркнули, что на данный момент площадка уже чистая — нет ни скульптур, ни мусора.

Ранее altapress.ru показал и рассказал, как барнаульцы празднуют Крещение без больших морозов и QR-кодов.

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