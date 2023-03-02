2 марта
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Жизнь

Приложения «Тинькофф» и других российских банков пропали из App Store

Приложения «Тинькофф» и других российских банков пропали из магазина приложений App Store. Об этом сообщает Forbes.

Семья. Мобильный телефон.
Семья. Мобильный телефон.
СС0.

Приложения «Тинькофф», а также «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» исчезли из магазина приложений AppStore для устройств Apple.

Тем не менее все приложения, которые уже установлены на устройствах клиентов, продолжат работать в прежнем режиме, заявил «Тинькофф». Клиентов просят не скачивать приложение из неофициальных источников.

Известно, что «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза. Тем не менее банк уверял, что «не ожидает никакого влияния на доступность» его приложений в магазинах.

Ранее сервис бесконтактной оплаты «МТС Pay» перестал быть доступен в магазине приложений AppStore.

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