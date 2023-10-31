Приметы и традиции Лукова дня - что нельзя делать 31 октября

31 октября на Руси отмечали Луков день, которого еще прозвали Лукой Голодным. Православная церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Луку, который был сподвижником апостола Павла и автором одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов.

Традиции Лукова дня

В народе святого Луку считали покровителем иконописи и живописи. В этот день ему молились иконописцы.

В день Луки приговаривали: «Всякое умение дается трудом», «К чему лежит душа, к тому и руки приложатся».

Также Луков день ассоциировали с созвучным овощем — луком. 31 октября устраивали луковые базары. Также нужно было съесть хоть немного лука. чтобы не болеть до конца года.

Лук репчатый СС0

Что нельзя делать 31 октября

Не стоит есть острую пищу — к недугам.

Ни в коем случае не стоит переедать — лучше поголодать.

Нельзя в этот день рубить деревья, ломать ветви, срывать кору.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Зелёный лук freepik.com/@azerbaijan_stockers

Приметы Луки Голодного