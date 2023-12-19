19 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

День снабженца в России - 19 декабря. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Неофициальный праздник - День снабженца - отмечают в России 19 декабря. Символом праздника стала золотая рыбка. Ведь снабженцы, как и этот сказочный персонаж, могут исполнить любое желание компании и найти все необходимое. Для чудесных "рыбок" altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Аквариумная рыбка тернеция.
Аквариумная рыбка тернеция.
Открыте источники.

Поздравления с Днем снабженца в прозе

Дорогие наши работники снабжения! Сегодня ваш профессиональный праздник. В своей работе вы — как золотые рыбки: добываете все, что ни пожелаешь, и исполняете все желания. Пусть и ваши желания исполняются, как по волшебству. Будьте здоровы, счастливы и богаты.

С Днем снабженца. Без тебя не обойдётся ни одно важное дело, без твоих стараний и трудов станет производство, потускнеет мир. Я желаю бравых сил для успешной деятельности, уверенности и мастерства в работе, благополучия и большой удачи в жизни. И пусть каждый новый день тебя снабжает достатком, энергией и успехом!

В День снабженца хочу пожелать от души всегда знать, что и кому нужно, принимать только верные решения, не терять бравых сил и оптимизма, проявлять во всем профессионализм и мастерство, сотрудничать с надежными людьми и всегда получать от жизни все желаемое.

Работа. Бизнес. Коллектив.
Работа. Бизнес. Коллектив.
unsplash.com.

Поздравления с Днем снабженца в стихах

Добытчик, снабженец ты и поставщик.
Твой вклад в предприятие очень велик!
Все быстро решишь: как найти, где купить
И как ни о чем, не дай Бог, не забыть!

Пусть все без проблем удается, легко,
Оценит начальство тебя высоко.
Желаю здоровья, терпения, сил
И чтоб каждый день лишь добро приносил!

Поздравляю с Днем снабженца,
Пусть в работе вам везет,
Каждый новый день рабочий
Бонус денежный несет.

Жизнь снабжать свою желаю
Позитивом и добром,
Морем солнечных улыбок,
И души большой теплом.

Будней ярких, интересных
Вам желаю на работе,
Повышения в зарплате,
И порядка вам в учете.

С Днем снабженца тебя поздравляю!
Ты достанешь, отыщешь, найдешь,
Как справляешься с этим, не знаю,
В деле этом всем фору даешь!

Ты — снабженец от бога, всем ясно,
Без тебя на работе аврал,
У тебя пусть все будет прекрасно,
Чтоб коль надо, звезду ты достал!

Подарок. Бант
Подарок. Бант
СС0

Поздравления с Днем снабженца в смс

Запасливый снабженец
Всегда найдет запасы:
От ламп до полотенец,
От водки и до кваса...
Нет, без него все плохо,
Все стали бы заводы,
И нам, конечно, нужен
Такой вот день особый,
Такой вот день несложный,
(Но радостный, заметим!)
Когда поздравить можно
Снабженцев всех на свете!

В День снабженца пожелаю,
Пусть в работе ждет успех,
И упорство помогает
Добиваться целей всех!

Не подводит пусть удача,
Всюду рядышком идет,
И рабочие задачи
Все решатся без забот!

С днем снабженца поздравляю
Вас сегодня от души.
Пусть все важные поставки
Будут в сроки, хороши.

В личной жизни вам желаю
Денег, счастья и любви.
Пусть всегда не угасает
Драйв и позитив в крови.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость