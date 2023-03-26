Приметы на 26 марта: что категорически нельзя делать в этот день

Мужчины в старину выходили удить рыбу. Как только солнце начинала топить снега, а ручьи текли в реки и озера, рыба становилась более активной и прожорливой.

К благоприятным занятиям в этот день относили поход в баню — вода обладала особой целительной силой и закаляла дух от болезней, пишет stavropolye.tv.

В день святого Никифора категорически запрещено печь пироги с картошкой и угощать ими гостей. Также не стоит надевать черные вещи. Не берите в этот день острые предметы в руки. Это касается ножей и ножниц. Даже хлеб нужно отламывать руками.

Ранее сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, застрявших на снегоходе на льду Оби.