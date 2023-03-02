Принца Гарри и Меган Маркл выдворили из британской резиденции

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны освободить резиденцию Фрогмор-коттедж неподалеку от Виндзорского замка. Об этом сообщает ТАСС .

По информации британских СМИ, такое решение принял король Карл III. Это была последняя резиденция принца Гарри и его жены.

Журналисты считают, что герцог и герцогиня Сассекски впали в немилость после публикации мемуаров принца Spare («Запасной»). В них он рассказал подробности взаимоотношений с другими членами королевской семьи.

Фрогмор-коттедж теперь хотят передать брату монарха герцогу Йоркскому Эндрю.

Британская резиденция неподалеку от Виндзорского замка была передана в распоряжение супружеской пары Сассекски еще королевой Елизаветой II, которая умерла в 2022 году.

Фрогмор-коттедж построили в 1801 году по указанию королевы Шарлотты — супруги короля Георга III. В разные годы в резиденции жили богослов Генри Джеймс-младший, фаворит королевы Виктории Абдул Карим и сестра российского императора Николая II, великая княгиня Ксения Александровна.

Ранее принц Гарри обвинил королеву-консорт Камиллу и назвал ее опасной «злодейкой», оставляющей «тела на улицах» на пути к своему положению.