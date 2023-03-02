Принца Гарри и Меган Маркл выдворили из британской резиденции

По информации британских СМИ, такое решение принял король Карл III. Это была последняя резиденция принца Гарри и его жены.
Журналисты считают, что герцог и герцогиня Сассекски впали в немилость после публикации мемуаров принца Spare («Запасной»). В них он рассказал подробности взаимоотношений с другими членами королевской семьи.
Фрогмор-коттедж теперь хотят передать брату монарха герцогу Йоркскому Эндрю.
Британская резиденция неподалеку от Виндзорского замка была передана в распоряжение супружеской пары Сассекски еще королевой Елизаветой II, которая умерла в 2022 году.
Фрогмор-коттедж построили в 1801 году по указанию королевы Шарлотты — супруги короля Георга III. В разные годы в резиденции жили богослов Генри Джеймс-младший, фаворит королевы Виктории Абдул Карим и сестра российского императора Николая II, великая княгиня Ксения Александровна.
Ранее принц Гарри обвинил королеву-консорт Камиллу и назвал ее опасной «злодейкой», оставляющей «тела на улицах» на пути к своему положению.