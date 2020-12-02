Приватизацию объектов культурного наследия предложили упростить: в бюджете нет денег на содержание

Депутат Госдумы Наталья Костенко рассказала « Парламентской газете » про законопроект, который при приватизации объектов культурного наследия позволит продавать не только здания, но и земельные участки.

Костенко уверена, что предложенный механизм позволит привлечь частных инвесторов к сохранению старинных образцов архитектуры.

Она подчеркнула, что действующее законодательство содержит, по сути, несочетаемые нормы по этому вопросу.

Земельный кодекс требует отчуждать здания и сооружения только вместе с участками, на которых они стоят. Но приватизировать землю из государственного или муниципального фонда он разрешает только путем ее продажи на аукционе. А закон о приватизации госимущества позволяет передавать в частные руки объекты культурного наследия, то есть непосредственно сами строения, исключительно посредством их продажи на конкурсе.

«Это делает фактически невозможной приватизацию объектов культурного наследия, потому что нельзя одновременно проводить выкупные процедуры в отношении зданий и занимаемых ими земельных участков», — пояснила депутат.

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Чтобы исключить противоречия в законодательстве, Костенко предложила прописать в Земельном кодексе и законе о приватизации нормы, позволяющие продавать по конкурсной процедуре участки под объектами культурного наследия, но только одновременно с продажей самого здания.

«Это позволит существенно упростить процедуру приватизации объектов культурного наследия и тем самым привлечь частные инвестиционные средства для их сохранения и большей популяризации», — уверена она.

Стоит отметить, что в России более 144 тысяч объектов культурного наследия. Большинству необходим ремонт, но это требует больших расходов.

«Денег в бюджете на содержание объектов культурного наследия нет и не предвидится. В этой связи получается, что нам надо в первую очередь направлять усилия на то, чтобы организовать их продажу», — накануне пришел к выводу замминистра финансов Алексей Моисеев.

Напомним, в Барнауле в четвертый раз «за копейки» продают один из старейших торговых комплексов. В шестой раз пытаются продать историческую поликлинику, где сделали первую в городе кардиограмму.