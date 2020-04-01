Привет, Серега: милого камышового котенка все-таки назовут в честь алтайского депутата

В день своего рождения Сергей Писарев объявил, что если среди помета камышовых котят будет мальчик, то его назовут Серегой.
«Серёге быть, друзья. Наши маленькие и такие большие радости стали показываться из укромного домика. Теперь мы знаем, что у нас мальчик и девочка», — рассказали в зоопарке.
«АиФ На Алтае» пишет, что имя девочки тоже было предопределено — она будет Мартой.
Напомним, ранее сообщалось, что толстый и злой камышовый кот Айко стал папой. Сергей Писарев рассказывал, что коту, который долгое время жил в одиночестве, все же удалось найти подругу — камышовую кошечку Жужу.