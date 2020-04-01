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Жизнь

Привет, Серега: милого камышового котенка все-таки назовут в честь алтайского депутата

В Барнаульском зоопарке выяснили пол камышовых котят, родившихся 8 марта. В этот же день именины праздновал директор зоопарка и по совместительству депутат АКЗС Сергей Писарев, давший определенное обещание.

Камышовые котята в Барнаульском зоопарке.
Камышовые котята в Барнаульском зоопарке.
https://vk.com/zoo_22

В день своего рождения Сергей Писарев объявил, что если среди помета камышовых котят будет мальчик, то его назовут Серегой.

«Серёге быть, друзья. Наши маленькие и такие большие радости стали показываться из укромного домика. Теперь мы знаем, что у нас мальчик и девочка», — рассказали в зоопарке.

«АиФ На Алтае» пишет, что имя девочки тоже было предопределено — она будет Мартой.

Напомним, ранее сообщалось, что толстый и злой камышовый кот Айко стал папой. Сергей Писарев рассказывал, что коту, который долгое время жил в одиночестве, все же удалось найти подругу — камышовую кошечку Жужу.

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