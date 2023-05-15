Привлекайте внимание. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя доверия. Попробуйте согласиться с тем, что вам кажется возмутительным. В понедельник снизьте нагрузки. В воскресенье занимайтесь только приятными делами, повторения которых желаете», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, оставьте домашних в покое. Наводите порядки внутри себя, своих эмоций. Не лучшая неделя для решения земельных дел и вопросов недвижимости. Попробуйте найти расслабление и покой вне дома.



Тельцы, светите и привлекайте внимание. Займитесь готовкой, но с огнем и острыми предметами будьте осторожны. Берегите руки. Найдите время почитать в тишине и уединении.



Близнецы, следите за тем, что кладете в рот: не ешьте просроченную еду. Берегите зубы и настроение. Соображать станете лучше. Записывайте новые идеи, возможно, придумаете что-то гениальное.



Раки, не пугайтесь потери сил. Это временно, максимум до 30 июня. Не пропадайте на работе. Не забывайте заниматься домом и семьей. Не портите отношения со второй половинкой.



Львы почувствуют себя лучше. Снимайте напряжение после рабочего дня. Не нападайте на партнера. Все будет в порядке. Расслабляйте себя приготовлением пищи.

Еда, кухня, готовка. pixabay.com/

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Девы будут делать меньше ошибок. Станут более способными в изучении иностранных языков, тайных наук. Задача номер один - справиться с мышлением жертвы: «ничего не смогу», «ничего не получится»...Весы, общаться с партнером будет проще. Путаницы станет меньше. К вашему мнению, наконец, прислушаются. Используйте свои умения дипломатии. Избегайте конкуренции на рабочем месте.Скорпионов потянет за границу. Вряд ли там найдете то, что искали. С вами сложно будет договориться. Больше гуляйте, отдыхайте, медитируйте на природе и в тишине. Это вам необходимо как воздух.Стрельцы, с каждым днем все менее разумны. Будьте осторожны с инвестициями в мае. Обучайтесь чему-то новому. Это лучшее вложение для вас в ближайшее время.Козероги, отстаньте от партнера, если он не идет на контакт. Вы не сможете объективно оценить ситуацию. Выводов не делайте. Сосредоточьтесь на вашем образовании, планировании, повышении квалификации.Водолеи, садитесь за написание книги. Ближайшее окружение может подкинуть идеи для темы сочинения. Наводите порядок дома. Меньше вовлекайтесь в конфликты. Особенно на работе.Рыбы, внимательно общайтесь с ближайшим окружением: соседями, коллегами, детьми. Следите за питанием, пищеварением, настроением. Особенно в коротких поездках.