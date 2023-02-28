Про начальника и дурачка. Барнаульский нейропсихолог рассказала, почему у одних из нас холодное сердце, а другие живут на одних эмоциях

Даже самые сильные эмоции поддаются контролю, если человек сядет и как следует поразмыслит над своим и чужим поведением, считает нейропсихолог Лариса Головина. За эту сферу отвечают сложные психические механизмы, в которых стоит разобраться каждому. Что делать если постоянно орет начальник, как навести порядок в своем «эмоциональном шкафу», надо ехать за просветлением к шаманам в Перу? Ответы на эти вопросы, а также одно полезное упражнение для тех, кто не справляется с чувствами, — в нашем материале.

Все бегут , а я нет

— Откуда берутся эмоции , можно ли сказать , что за них отвечает какая-то часть мозга?

— Эмоциональной жизнью нашей занят практически весь мозг. Многие его части вносят свой вклад в то, что мы испытываем. Эмоции представлены и на физиологическом уровне, мы проживаем ситуацию с изменением некоторых параметров — сердцебиение, потоотделение, дыхание, биохимические реакции.

— А если мы предположим , что эмоции у нас нет вовсе.

— Мы многое делаем как раз из-за того, что это сопровождается эмоциями — чтобы либо достичь какого-то эмоционального состояния, либо его избежать. Это мотиватор. Так что если эмоции убрать, то наша поведенческая активность резко снизится. Сниженный эмоциональный фон это когда все бегут, им надо поволноваться или порадоваться там, а я не бегу, потому что не хочу ни волноваться, ни радоваться.

Эмоции же и закрепляют какие-то формы поведения: те, которые приносят удовлетворение, закрепятся в нашем поведенческом репертуаре как нужные и значимые.

Естественно, такой важный и сложный феномен в истории личного и эволюционного развития человека не может управляться легко. Нет центра эмоций. Мне в этом смысле нравится концепция уровневой регуляции Виктора Лебединского и Марины Бардышевской.

Лариса Головина , нейропсихолог. Анна Зайкова.

Они выделили пять уровней эмоциональной регуляции от низших к высшим и изучали его на примере детских патологий, в которых четко выражены нарушения эмоционально-волевой сферы, — в частности на примере аутизма.

Такие дети непонятны в своих мотивах, их трудно, а то и невозможно удержать в человеческом контакте, поскольку они не разделяют эмоций. Когда мы имеем дело с распадом личности, легко посмотреть, какого именно «звена» в ней не достает, а значит, мы можем понять, из каких звеньев состоит интересующий нас психический процесс.

Изучение здорового полноценного процесса нам таких сведений не даст, потому что носителю нормы он представляется единым, неделимым. Например, когда мы дышим, мы не то что не замечаем, как мы дышим, но и самого факта не замечаем. А стоит заболеть — и все процессы стали как на ладони. Так было с изучением речи и мышления, например.

Уровневая концепция позволяет посмотреть как развивается и усложняется наша эмоциональная сфера и как она нарушается.

Ребенок. unsplash.com

Спинным мозгом чувствую

— Давайте пройдемся по всем пяти уровням.

— Начнем с простого. На первом уровне действуют механизмы, отвечающие за оценку интенсивности воздействия. Нам важно понимать, с какой силой действуют на нас раздражители. Любой из них — вкус, цвет, запах — если становится запредельным, может травмировать.

Этот уровень обеспечивает работа спинного мозга и подкорковых структур головного мозга. Когда у нас нелады с нервной системой, бывает гиперчувствительность, и то, что было нормой, становится сильным раздражителем. Или, напротив, в состоянии горя или интоксикации, в болезни человек может недооценивать силу раздражителей.

Забегая вперед скажу, что высшие уровни регуляции могут перестраивать и организовывать работу нижних. Например, ты схватил горячую кружку, понимаешь, что горячо, но не бросаешь, потом что красивая кружка разобьется или ребенок под ногами ползает, и вообще нельзя швыряться чаем.

Пожар. Огонь. Пламя. СС0

Вы можете сказать: надо развивать высшие уровни регуляции. Надо. Но на самом деле система может посыпаться с любого места. Все они важны.

Второй уровень обеспечивает нам привычные, шаблонные эмоциональные реакции — стереотипы. Если на первом мы оценивали только силу раздражителя, то здесь добавляется оценка «приятно- неприятно». Соответственно, к приятным мы будем стремиться, неприятных избегать. То есть механизмы этого уровня закрепляют повторяющееся поведение.

А так как опирается этот уровень все еще на работу подкорковых структур, его влияние на наше поведение очень мощное, поэтому нашего сознательного «хочу делать по-другому» часто бывает недостаточно, чтобы преодолеть годами сложившуюся привычку.

Более того, этот уровень регулирует процессы в нашей психике и теле, которые подчиняются суточным, годичным и иным ритмам, упорядочивает и организует наши реакции с тем, чтобы мы чувствовали что-то в положенное время и так, как надо.

К вечеру надо хотеть спать, а не утром, летом надо быть более активным, чем зимой. И это влияет на эмоциональный фон. Мы этот уровень можем существенно разболтать неорганизованным образом жизни или внести сбой в его работу сильными переживаниями.

Зато он может активно включиться в управление нашим поведением, когда мы сильно страдаем или истощены. Тогда поведение сводится к набору автоматизмов — ходить одними и теми же маршрутами, смотреть один и тот же сериал и т.д.

Депрессия. СС0

Прочитать человека

— Я так понимаю , это два уровня , которые мы не совсем осознаем.

— Да, а вот начиная с третьего регуляция эмоций начинает опираться на корковые структуры, то есть речь идет о процессах, которые доступны нашему сознанию и прямому волевому контролю.

Третий уровень — механизмы, обеспечивающие нам экспансию. Он позволяет буквально завоевывать новые территории: преодолевать препятствия и достигать цели. На первых двух уровнях наша психическая энергия дикая, природная, мы можем только направлять ее. На третьем уровне мы можем прирастать энергией. Для этого нам нужно преодолевать барьеры всеми доступными способами.

Тогда мы испытываем восторг, триумф, и это очень сильно заряжает, повышает выносливость и устойчивость и дает нам нарастить возможности.

Улыбка. Радость. pixabay.com.

— Приведем пример?

— Вообще, этот уровень включается как только ребенок встает на ножки. Добежать и не упасть, перелезть через подушку, найти спрятанную игрушку — это все преодоление и экспансия пространства.

Развитие и укрепление структур и механизмов этого уровня происходит постоянно: человеку никогда нельзя жить если все само идет в руки, полезно контактировать со своими тревогами и напряжениями, преодолевать их. Так мы наращиваем инструменты для более тонкого прохождения препятствий в дальнейшем.

На этом уровне, например, могут появиться всяческие страхи, а также зависимые отношения, когда умом человек понимает, что они ему не нужны, а эмоционально справиться не может.

Здесь же может появиться склонность к агрессии. Почему-то человеку для достижения целей нужно идти на конфронтацию, хотя можно решить все другим путем, если этот уровень «окультурить» вышестоящими.

Агрессия. СС0.

Четвертый уровень — механизмы, делающие возможной адекватную коммуникацию. Они работают, когда человек может менять свое поведение в соответствии с состоянием другого человека.

Для этого нужно уметь считать и понять эмоциональное состояние, оценить в этом контексте уместность своего текущего поведения, и, если оно признано неуместным, внести в него изменения. Колоссальная работа!

Это сложный уровень. Появление его возможно при достаточной зрелости и здоровом состоянии психики. Ведь чтобы встать на позицию другого человека, нужно уметь отвлечься от своего опыта. Чем младше ребенок, тем сложнее ему оторваться от непосредственного восприятия ситуации, да что там, не все взрослые на это способны.

С другой стороны, нужно, чтобы соответствующие механизмы были сохранны. Так, психопаты знают, что другому человеку может быть плохо, но эмоционально не соотносят себя с другими людьми, поэтому способны причинять боль без какого-либо дискомфорта для себя. Здоровая психика и знает, и соотносит, и способна изменять поведение.

Для развития этого уровня важно наличие жизненного и культурного опыта. И чем он богаче и «качественнее», тем успешнее коммуникация. Про такого человека говорят, что у него хорошие манеры. Однако же это манеры не ради демонстрации воспитания, это средство достижения своих целей в коммуникации. И не напролом, а изящно и аккуратно.

Здесь важная задача психики — наращивать арсенал средств по распознаванию и считыванию состояний других людей и, соответственно, развивать гибкость поведения в разных обстоятельствах.

Гнев СС0

Орет сильно , громко

— Этот уровень приобретается с возрастом?

— Помните стихотворение Маршака «Не так» — что ни делает дурак, все он делает не так. Воду он там решетом носит, на свадьбе плачет, на похоронах танцует. Это как раз пример слабости четвертого уровня. Он не зависит от возраста.

Людей со слабым коммуникативным уровнем мы называем эгоистами. Например, человек рассказывает тебе что-то, тебе не интересно и ты всячески это показываешь, а он все шпарит свое. Или ляпнет что-нибудь не к месту. Поведение таких людей всегда вызывает у других неудобство.

Высшие уровни эмоциональной регуляции не могут появиться раньше времени, конечно. Их развитость во многом зависит от среды. Можно в паспорте иметь солидный возраст, но фактически арсенал эмоциональных средств останется на уровне пятилетнего ребенка.

Наконец, пятый уровень — символическое осмысление эмоционального опыта. Он позволяет нам не просто копить багаж эмоций, но и проживать их специфическим образом.

Например, на вас на работе орет начальник. На первом уровне мы оцениваем: орет сильно, громко. С точки зрения второго уровня, нам этот ор неприятен, он требует чрезмерных затрат психической энергии, вносит разлад в цикличные процессы: начальник уже ушел, а мы не можем в работу включиться, а потом сон и аппетит пропадают.

На третьем уровне мы понимаем, что барьер сильный, и мы эмоционально его не можем преодолеть, нет ресурсов дать адекватный отпор. На уровне коммуникации мы не можем считать намерения и потребности начальника: чего он, собственно, орет-то. Или воспринимаем его крик буквально — как нападение, как демонстрацию неприязни к нам.

Медитация. Открытые источники.

На символическом уровне, если он слабый, мы не можем «перешифровать» ор начальника таким образом, чтобы воспринимать его менее болезненно. Я решила, что он просто причиняет мне вред, а я не могу от этого вреда избавиться, следующий логический вывод напрашивается сам собой — значит, я лох, получается.

Есть люди, на которых начальник заорал, а они как гаркнут в ответ. У них мощно развит третий уровень, это ребята с большой энергией, для них такое препятствие вполне по силам.

— А если не по силам?

-Можно пойти с более высоких уровней — например, поразмышлять об истинных мотивах поведения начальника. Он орет только из-за того, что вас всей душой ненавидит или есть другое объяснение? То есть задействовать инструменты четвертого уровня.

Вдруг он орет потому что сроки горят, отвечать за срыв дедлайна ему, а он чувствует, что никак не может ускорить подчиненных. И если вы вместо привычного страха вдруг проявите к нему сочувствие, то есть измените свое поведение с учетом его состояния, коммуникация пойдет совсем другим образом.

Упаковка эмоций

— Многие говорят , что не могут избавиться от слишком сильных эмоций по любому незначительному поводу. Что таким людям посоветуете?

— Как раз развивать пятый уровень эмоциональной регуляции. Именно он позволяет осмыслять, что происходит. С точки зрения физиологических проявлений нет разницы между, например, сильным восторгом и гневом. Наша смысловая сфера переупаковывает весь наш опыт, опираясь на известные нам культурные нормы. Часто мы действуем как реактивные существа, не придавая смысла происходящему и не оценивая взаимодействие.

С каких позиций на меня орут? Может, человек устал? Имеет ли это отношение ко мне и моей жизни? А если не имеет, то зачем мне в это включаться? Таким образом, опыт переосмысляется и перестает угнетать. Это как вытащить все вещи из шкафа и прийти в ужас от того, сколько хлама. А потом просто разложить все по полочкам, и окажется, что они занимают гораздо меньше места.

Например, я принимаю тот факт, что некоторым людям трудно сдержать свои эмоции. Но сейчас мне важно сохранить отношения с этими людьми. Поэтому я понимаю, ради чего терплю этот дискомфорт.

Кот. Непередаваемые эмоции. pixabay.com.

Смысловая упаковка помогает то, что лезло из всех щелей, привести в компактный и удобный вид. Психика перестает тратить энергию на текущий хаотичный процесс.

Есть одно полезное упражнение. Вам не нравится поведение другого человека, оно вызывает у вас гнев, ярость, обиду. Если эмоции есть, значит, вы уже решили для себя, почему этот человек так себя ведет. Вы это себе придумали. Так вот придумайте еще три причины, почему он может так себя вести. Это может быть что угодно, вплоть до того, что в него вселился инопланетный паразит. Как-то уже снизился градус напряжения, правда?

Или, например, он ставит своей целью сознательно довести вас до ручки. Или ему денег дадут за то, что вы ему гадость скажете в ответ, а если не скажете, вам денег начислят. Это и означает задать новый смысловой контекст — все сразу изменится.

Чтобы шарахнуло

— Прокачав все уровни регуляции , не становится ли человек менее эмпатичным , даже равнодушным?

— Нельзя человека взять за ноздри и подтянуть к светлому будущему, просто «пришив» ему те смыслы, которыми ты сам обладаешь. Каждый проходит эти дорожки сам, наживает себе инструменты регуляции. И чем больше ты прошел, тем спокойнее начинаешь относиться к тому, что испытывают другие люди.

— Есть люди , которые , сознательно «уворачиваются» от сильных эмоций , особенно негативных , чтобы меньше себя травмировать. На ваш взгляд , это правильно? Или нужно проживать все подряд?

— Как психолог и философ я не делаю различий между плохими и хорошими эмоциями, все это лишь материал для работы.

Ко мне иногда приходят клиенты с высокой тревожностью и говорят: «Я знаю, надо идти и столкнуться со своим страхом лицом к лицу». Ну, вы пойдете, а готовы ли вы себе объяснить, что будет происходить?

У нас люди любят увлекаться шаманскими обрядами, поехать куда-нибудь в Перу «за опытом». Чтобы шарахнуло так шарахнуло. Вот если честно, сядь и пару дней подумай, на третий поймешь больше чем в результате шаманского инсайта. Но для этого нужно уметь думать. И учиться думать можно всю свою жизнь.