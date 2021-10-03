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Жизнь

Про влияние внешности на размер зарплаты рассказала магистр психологии

Психотерапевт, магистр психологии Элина Ландман рассказала радио Sputnik, почему компании, принимая сотрудников на работу, зачастую отдают предпочтение высоким и стройным людям.

Красивая девушка.
Красивая девушка.
obhohocheshsya.ru

Ландаман отметила, что основанные на внешности предрассудки работодателей касаются всех — и женщин, и мужчин.

«Высокий соискатель будет рассматриваться как более перспективный кандидат, поскольку бессознательно окружающие будут считать, что этот человек более убедителен, авторитарен и смел», — пояснила эксперт.

Кроме того, от внешнего вида зачастую зависит и размер заработной платы. При этом, например, вес сотрудников-мужчин обычно вопросов не вызывает, а вот на доход и карьеру женщины масса тела может оказать влияние.

«Работодатели предполагают, что у такой женщины просто нет энергии на созидание — ни на созидание красоты, ни на то, чтобы творить на работе», — отметила психолог.

Она посоветовала женщинам излучать уверенность, если не получается похудеть.

«Когда женщина довольна собой, когда ее устраивает собственный вес, создается впечатление, что она принимает верные решения как для себя, так и для компании», — разъяснила Ландаман.

Ранее губернатор Алтайского края не поверил в большое количество малоимущих в регионе. Примечательно, что край накануне стал лидером по ожирению жителей. Возможно, психолог нашла ту самую связь между двумя фактами.

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