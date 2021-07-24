24 июля 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Алтайский край вновь лидирует по ожирению жителей. Однако очень многие за год схуднули

В 2020 году больше всего, по сравнению с другими регионами, россиян с лишним весом выявили в Алтайском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

«Наибольшая доля людей с ожирением на 100 тысяч населения зарегистрирована в Алтайском крае — 4530», — подсчитали в министерстве.

Напомним, согласно прошлым данным в Алтайском крае на 100 тысяч населения приходилось 5570 случаев ожирения. Таким образом, показатель существенно снизился.

На втором месте Ленинградская область. Далее с большим отрывом идут Удмуртия (2475) и Смоленская область (2457).

Наименьшее число людей с ожирением зарегистрировали в Чечне (335), Еврейской автономной области (419) и Приморском крае (419).

Кстати, годом ранее Алтай уступил лидерство в «тучном рейтинге» Новгородской области, жители которой смогли стремительно похудеть за год.

Диета, похудение.
Диета, похудение.
CC0

Всего в 2020 году в России зарегистрировали 1,9 млн больных ожирением — почти на 300 тысяч меньше, чем по данным 2019 года.

Примечательно, что согласно данным рейтинга нищих регионов, на Алтае почти 20% жителей получают меньше МРОТ, а 2,4% - менее половины МРОТ.

Можно предположить, что на полноту жителей большое влияние оказывает именно качество питания, а не обжорство.

Напомним, Алтайский край стал рекордсменом еще и по числу болезней, выявленных на 100 тысяч населения в 2020 году.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость