Алтайский край вновь лидирует по ожирению жителей. Однако очень многие за год схуднули

«Наибольшая доля людей с ожирением на 100 тысяч населения зарегистрирована в Алтайском крае — 4530», — подсчитали в министерстве.
Напомним, согласно прошлым данным в Алтайском крае на 100 тысяч населения приходилось 5570 случаев ожирения. Таким образом, показатель существенно снизился.
На втором месте Ленинградская область. Далее с большим отрывом идут Удмуртия (2475) и Смоленская область (2457).
Наименьшее число людей с ожирением зарегистрировали в Чечне (335), Еврейской автономной области (419) и Приморском крае (419).
Кстати, годом ранее Алтай уступил лидерство в «тучном рейтинге» Новгородской области, жители которой смогли стремительно похудеть за год.
Всего в 2020 году в России зарегистрировали 1,9 млн больных ожирением — почти на 300 тысяч меньше, чем по данным 2019 года.
Примечательно, что согласно данным рейтинга нищих регионов, на Алтае почти 20% жителей получают меньше МРОТ, а 2,4% - менее половины МРОТ.
Можно предположить, что на полноту жителей большое влияние оказывает именно качество питания, а не обжорство.
Напомним, Алтайский край стал рекордсменом еще и по числу болезней, выявленных на 100 тысяч населения в 2020 году.