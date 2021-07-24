Алтайский край вновь лидирует по ожирению жителей. Однако очень многие за год схуднули

В 2020 году больше всего, по сравнению с другими регионами, россиян с лишним весом выявили в Алтайском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава РФ.

«Наибольшая доля людей с ожирением на 100 тысяч населения зарегистрирована в Алтайском крае — 4530», — подсчитали в министерстве.

Напомним, согласно прошлым данным в Алтайском крае на 100 тысяч населения приходилось 5570 случаев ожирения. Таким образом, показатель существенно снизился.

На втором месте Ленинградская область. Далее с большим отрывом идут Удмуртия (2475) и Смоленская область (2457).

Наименьшее число людей с ожирением зарегистрировали в Чечне (335), Еврейской автономной области (419) и Приморском крае (419).

Кстати, годом ранее Алтай уступил лидерство в «тучном рейтинге» Новгородской области, жители которой смогли стремительно похудеть за год.

Диета , похудение. CC0

Всего в 2020 году в России зарегистрировали 1,9 млн больных ожирением — почти на 300 тысяч меньше, чем по данным 2019 года.

Примечательно, что согласно данным рейтинга нищих регионов, на Алтае почти 20% жителей получают меньше МРОТ, а 2,4% - менее половины МРОТ.

Можно предположить, что на полноту жителей большое влияние оказывает именно качество питания, а не обжорство.

Напомним, Алтайский край стал рекордсменом еще и по числу болезней, выявленных на 100 тысяч населения в 2020 году.