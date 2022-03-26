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Жизнь

Профессору-филологу Алексею Чувакину исполняется 81 год

Доктор филологических наук и профессор Алексей Чувакин отмечает день рождения 26 марта. Ему исполняется 81 год.

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Алексей Чувакин окончил Бийский пединститут и в 1966—1967 годах преподавал на кафедре русского языка Горно-Алтайского пединститута. Позже он, доцент, часто вел курсы и читал лекции как приглашенный преподаватель.

В 1996—2012 годах также был профессором кафедры русского языка (на филологическом факультете Горно-Алтайского университета), открыл и возглавил аспирантуру по направлению «Русский язык» в ГАГУ.

Алексей Чувакин — заслуженный работник высшей школы РФ, член-корреспондент МАНПО, специалист по русскому синтаксису, художественной литературе, риторической коммуникации, общей филологии. Кроме того, он автор более 370 научных и учебно-методических пособий.

Редакция altapress.ru поздравляет Алексея Андреевича с днем рождения! Желаем неиссякаемого здоровья, долголетия, интереса к работе! И пусть все ваши мечты сбываются!

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