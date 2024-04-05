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Жизнь

Прогноз по паводку и Ди Каприо в Солтонском районе. Что произошло в Алтайском крае 5 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 5 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В ближайшие 10-12 дней в Алтайском крае начнут таять последние снежные запасы и вскрываться реки. Кроме того, в регионе ожидаются дожди. Несмотря на это в МЧС считают, что ситуация с паводком теперь будет только улучшаться.

◆ Пострадавшим от паводка начали выплачивать компенсации: от 10 до 30 тысяч рублей.

◆ Алтайский край на следующей неделе ждут погодные качели: синоптики предупреждают, что в Сибирь придет резкое похолодание.

◆ Архитектор Алексей Квасов поделился своим мнением о застройке Барнаула и предложил местным застройщикам поступать, как новосибирские.

◆ В Барнауле временно ограничат движение на пересечении Змеиногорского тракта и Южного — там, где строят новую развязку.

◆ Врач психиатрической больницы имени Эрдмана Анна Деева рассказала, что представляет собой так называемое «весеннее обострение» и как помочь своей психике справиться со сменой сезонов.

◆ В алтайском селе Старая Ажинка будут снимать фильм о том, как Леонардо Ди Каприо находит свою любовь в российской глубинке. Это будет псевдодокументальное кино с технологией DeepFake и роуд-муви по деревням.

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