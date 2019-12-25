Производственный календарь 2020: как работаем и отдыхаем

Производственный календарь на 2020 год традиционно включает сразу несколько «длинных» выходных: новогодние и майские «каникулы», День защитника Отечества, 8 марта и День России. Altapress.ru рассказывает, как отдыхаем и работаем в 2020 году.

31 декабря 2019 года — рабочий день в Алтайском крае. Губернатор Виктор Томенко принял решение не переносить работу на субботу 28 декабря, как сделали в соседней Республике Алтай.

Производственный календарь 2020

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся 8 дней — с 1 по 8 января.

Несколько выходных перенесены на новые даты: с субботы 4 января — на понедельник 4 мая, и с воскресенья 5 января — на вторник 5 мая. В результате, россиян ждут сразу несколько длинных выходных:

с 22 по 24 февраля,

с 7 по 9 марта,

с 1 по 5 мая,

с 9 по 11 мая,

с 12 по 14 июня,

4 ноября.

Всего в производственном календаре на 2020 год 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных.