Прокатились с ветерком. В Барнауле пассажиры трамвая ехали с открытыми дверями

Отмечается, что сколько так проехал трамвай неизвестно.
Причины такого решения водителя уточняются.
Ранее сообщалось, что новосибирского водителя трамвая чуть не убило токомю
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Водитель трамвая №9 решил с утра освежить пассажиров и не закрыл двери, сообщает «В КУРСЕ 22 | Барнаул».
Отмечается, что сколько так проехал трамвай неизвестно.
Причины такого решения водителя уточняются.
Ранее сообщалось, что новосибирского водителя трамвая чуть не убило токомю
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter