Прокуратура Алтайского края проводит проверку после "грязного" выпуска на Первом канале

На Первом канале в шоу "Мужское / Женское" вышел выпуск о женщине из Барнаула , которая якобы не справляется со своими обязанностями матери и разводит беспорядок дома.

Пресс-служба ведомства сообщает, что дети, которых показали в выпуске находятся в социально-опасном положении.

Слова матери не убедили прокуратуру в том, что над детьми осуществляется должный надзор. В квартире, где проживают дети антисанитарные условия.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения прав детей.

В ходе проверки необходимо проверить не только условия проживания детей, но и исполнение органами профилактики своих полномочий.

Ход процессуальной проверки поставлен на контроль.

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