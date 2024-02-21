Прокуратура Алтайского края проводит проверку после "грязного" выпуска на Первом канале

Пресс-служба ведомства сообщает, что дети, которых показали в выпуске находятся в социально-опасном положении.
Слова матери не убедили прокуратуру в том, что над детьми осуществляется должный надзор. В квартире, где проживают дети антисанитарные условия.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения прав детей.
В ходе проверки необходимо проверить не только условия проживания детей, но и исполнение органами профилактики своих полномочий.
Ход процессуальной проверки поставлен на контроль.
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