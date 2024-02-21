21 февраля
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Жизнь

Прокуратура Алтайского края проводит проверку после "грязного" выпуска на Первом канале

На Первом канале в шоу "Мужское / Женское" вышел выпуск о женщине из Барнаула, которая якобы не справляется со своими обязанностями матери и разводит беспорядок дома.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Пресс-служба ведомства сообщает, что дети, которых показали в выпуске находятся в социально-опасном положении.

Слова матери не убедили прокуратуру в том, что над детьми осуществляется должный надзор. В квартире, где проживают дети антисанитарные условия.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения прав детей.

В ходе проверки необходимо проверить не только условия проживания детей, но и исполнение органами профилактики своих полномочий.

Ход процессуальной проверки поставлен на контроль.

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