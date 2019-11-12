Прокуратура указала проблемному алтайскому району на «мусорную анархию»

Под прицел прокуратуры также попал региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Линнет» и главы шести сельсоветов района.
По данным надзорного ведомства, согласно СанПиНу, мусор должен вывозиться ежедневно летом и каждые трое суток зимой, но местный регоператор самовольно установил график, по которому отходы в селах вывозили только раз в неделю, а где-то и раз в месяц.
Кроме того, график не согласовали с Роспотребнадзором.
Также выяснилось, что райадминистрация передала содержание мусорных площадок в ведение администраций сельсоветов, а те не приняли надлежащих действий.
Ранее депутаты уже высказывали свое недовольство Евгенией Гордиенко и даже инициировали ее отстранение от должности.