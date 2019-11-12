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Жизнь

Прокуратура указала проблемному алтайскому району на «мусорную анархию»

Прокуратура внесла представление в адрес и.о. главы Каменского района Евгении Гордиенко за недочеты в организации сбора мусора, пишет «Банкфакс». Инициировали прокурорскую проверку местные депутаты.

Мусорные баки.
Мусорные баки.
Анна Зайкова

Под прицел прокуратуры также попал региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Линнет» и главы шести сельсоветов района.

По данным надзорного ведомства, согласно СанПиНу, мусор должен вывозиться ежедневно летом и каждые трое суток зимой, но местный регоператор самовольно установил график, по которому отходы в селах вывозили только раз в неделю, а где-то и раз в месяц.

Кроме того, график не согласовали с Роспотребнадзором.

Также выяснилось, что райадминистрация передала содержание мусорных площадок в ведение администраций сельсоветов, а те не приняли надлежащих действий.

Ранее депутаты уже высказывали свое недовольство Евгенией Гордиенко и даже инициировали ее отстранение от должности.

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