Прокуратура вынесла предписание главе Алейска и местному Водоканалу из-за черной «питьевой» воды

Краевая покуратура поручила «Алейскводоканалу» избавить жителей Алейска от мутной воды до 23 августа 2023 года. Проверку инициировал депутат госдумы Александр Терентьев, сообщает «Справедливая Россия — За правду».

Поводом для депутатской, а после и прокурорской, проверок стали жалобы и кадры с черной питьевой водой, которые жители Алейска выложили в сеть.

Экспертиза обнаружила мутную воду с примесями железа в девяти водозаборных колонках города. Причина проблемы — изношенность инфраструктуры.

В отношение «Алейскводоканала» возбудили дело об административном нарушении и поручили это нарушение устранить.

Прокуратура также вынесла предписание и главе Алейска. Утвержденную городской администрацией в 2016 году схему водоснабжения не актуализировали, она содержит неполный перечень мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения.

Кроме того, в нарушение требований Федерального закона №416-ФЗ в сети «Интернет» не размещены сведения о качестве питьевой воды, поставляемой потребителям города, — цитирует заключение прокуратуры партия.

Как отмечают справедливороссы, жалобы на воду и замалчивание властями проблем приходят к ним из муниципалитетов практически ежедневно.