Прокуратура заставила мэра Бийска заключить договор с приютом на отлов бродячих животных

В ведомстве решили проверить, как администрация наукограда исполняет требования закона в сфере отлова и содержания безнадзорных животных.
Как оказалось, на момент проверки отсутствовал заключенный муниципальный контракт на эти услуги.
Главе города Александру Студеникину внесли представление.
По результатам его рассмотрения контракт заключили с АНО «ОЗЖ «Преданность», а начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации Бийска» понес дисциплинарную ответственность.
Ранее краевые депутаты предложили удвоить финансирование для отлова бродячих собак и выделить деньги на строительство приютов для животных.