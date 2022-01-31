31 января
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Жизнь

Прокуратура заставила мэра Бийска заключить договор с приютом на отлов бродячих животных

Власти Бийска заключили контракт с местными обществом защиты животных после внимания прокуратуры.

Собака в снегу.
Собака в снегу.
pexels.com

В ведомстве решили проверить, как администрация наукограда исполняет требования закона в сфере отлова и содержания безнадзорных животных.

Как оказалось, на момент проверки отсутствовал заключенный муниципальный контракт на эти услуги.

Главе города Александру Студеникину внесли представление.

По результатам его рассмотрения контракт заключили с АНО «ОЗЖ «Преданность», а начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации Бийска» понес дисциплинарную ответственность.

Ранее краевые депутаты предложили удвоить финансирование для отлова бродячих собак и выделить деньги на строительство приютов для животных.

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