Промышленники, бизнесмены, ученые и общественники: кто займется разработкой народной программы «Единой России»

«Единая Россия» в Барнауле начала работу над формирование народной программы партии. С этим документом партийцы планируют идти в Барнаульскую городскую Думу VIII Созыва.

Как и обещал во время партийной конференции член Президиума регионального политсовета «Единой России», глава Барнаула Вячеслав Франк, основу народной программы составят предложения самих барнаульцев, которые партийцы уже получают через Общественные приёмные, на встречах с горожанами и через уличные опросы. Разрабатывать программу будут и эксперты различных областей, и лидеры мнений.

— Уже несколько недель мы проводим уличные активности: наши волонтёры собирают предложения от барнаульцев в популярных у горожан парках, скверах и площадях. Также наши партийные центры всегда открыты для граждан, в них можно оставить и свою просьбу, и пожелание, и рекомендацию. Повторю: все пожелания и предложения горожан войдут в итоговый документ, который станет нашей дорожной картой на ближайшие пять лет. Программа будет полностью составлена на основе мнений барнаульцев, поэтому мы и называем её народной, — отметил Вячеслав Франк.

На призыв Вячеслава Франка — подключиться к работе над народной программой — откликнулись известные учёные, общественники, врачи, бизнесмены и промышленники. Например, к работе над документом уже приступили почётный строитель России, эксперт в области градостроительства Владимир Отмашкин, главный врач перинатального центра «Дар», эксперт в области медицины Ирина Молчанова, эксперты в области оборонной промышленности — генеральный директор завода «Ротор» Владимир Коновалов и генеральный директор Барнаульского станкостроительного завода Игорь Куппа, актриса, эксперт в области культуры и искусства Виктория Гальцева, ректор Алтайского технического университета, эксперт в области образования Андрей Марков, директор центра «Горная Аптека», эксперт в области туризма Ольга Лонская и другие известные в регионе люди. Также к работе над программой подключатся депутаты от «Единой России» всех уровней.

По словам доверенного лица Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, актрисы, многодетной мамы Виктории Гальцевой, принять участие в разработке программы — большая честь и ответственность.

— Я люблю Барнаул всем сердцем и хочу принести пользу городу, ставшим родным для меня и моей семьи. Как многодетная мама и человек, который живёт искусством, я не могу быть равнодушной ко всему, что происходит вокруг. Поэтому, когда ко мне поступило предложение войти в состав рабочей группы по разработке народной программы, я не задумываясь согласилась: мой долг — помочь родному Барнаулу стать ещё лучше, — поделилась заслуженная артистка России.

Стремление помочь родному городу разделяет и генеральный директор Барнаульского станкостроительного завода Игорь Куппа.

— Все мы хотим принести пользу Барнаула и у каждого из нас есть для этого конкретные идеи. Центром моего внимания являются: развитие промышленности, восстановление заводского потенциала Барнаула, повышение престижа рабочих профессий, а также патриотическое воспитание. На мой взгляд, привлечение Вячеславом Франком экспертов из каждой области в работе над программой — один из самых верных шагов. Народная программа рождается не где-то за закрытыми дверьми, а открыто и на основе мнений тех людей, которые изнутри знают всю специфику вопроса, — сказал руководитель оборонного предприятия.

На выборы в Барнаульскую городскую Думу VIII Созыва заявились следующие партии: «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Зелёные», «Родина», партия пенсионеров, «Коммунисты России». Свою программу уже опубликовали КПРФ. ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России» занимаются подготовкой программы. «Новые люди» завершили работу над программой, но пока не опубликовали.*

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