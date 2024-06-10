Пропавшая художница, пожар на трассе и шкваловый ворот. Что произошло на Алтае 10 июня

◆ Депутаты АКЗС приняли в первом чтении резонансный законопроект об обращении с животными. Как (бурно) шло обсуждение — читайте в нашем репортаже.
◆ В УФНС рассказали, сколько жителей Алтайского края после налоговой реформы будут платить НДФЛ по максимальной ставке.
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◆ В Барнауле готовятся частично перекрыть Павловский тракт.
◆ На трассе недалеко от села Буланиха загорелся рейсовый пассажирский автобус «Барнаул — Горно-Алтайск». Люди не пострадали.
◆ В Алтайском музыкальном театре совсем скоро представят премьеру мюзикла «Собака Баскервилей». Режиссер Михаил Сабелев рассказал, каким он будет.
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