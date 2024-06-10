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Жизнь

Пропавшая художница, пожар на трассе и шкваловый ворот. Что произошло на Алтае 10 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 10 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Депутаты АКЗС приняли в первом чтении резонансный законопроект об обращении с животными. Как (бурно) шло обсуждение — читайте в нашем репортаже.

◆ В УФНС рассказали, сколько жителей Алтайского края после налоговой реформы будут платить НДФЛ по максимальной ставке.

◆ В Горно-Алтайске пропала 18-летняя художница Алтынай Белетова. Девушка ушла из дома 10 мая и до их пор о ее местоположении ничего не известно.

◆ В Рубцовске сфотографировали эффектное природное явление: «шкваловый ворот».

◆ В Барнауле готовятся частично перекрыть Павловский тракт.

◆ На трассе недалеко от села Буланиха загорелся рейсовый пассажирский автобус «Барнаул — Горно-Алтайск». Люди не пострадали.

◆ В Алтайском музыкальном театре совсем скоро представят премьеру мюзикла «Собака Баскервилей». Режиссер Михаил Сабелев рассказал, каким он будет.

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