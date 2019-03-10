Прощеное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

В 2019 году Прощеное воскресенье — 10 марта. Это последний день перед Великим постом , он совпадает с Масленицей. Православные просят друг у друга прощения и сами прощают обиды. Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать в Прощеное воскресенье-2019.

Прощеное воскресенье: суть и история праздника

Традиция Прощеного воскресенья — помириться с близкими перед началом Великого поста — уходит корнями в древние времена, пишет pravmir.ru.

В Египте и Палестине монахи на время Великого поста поодиночке уходили поститься в пустыню. Это было настолько опасно, что монахи не были уверены, что вернутся живыми. Перед уходом они просили у всех прощения, как перед смертью.

Обычай просить прощения позволяет верующим войти в Великий пост с миром в душе. Самое главное — извиниться не формально, а от всей души, и самому тоже полностью простить окружающих.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

По церковным правилам, в Прощеное воскресенье принято извиняться и перед теми людьми, которых как-либо обидел, и перед всеми окружающими. В этот день верующие ходят в храм на праздничную службу.

Кроме того, Прощеное воскресенье совпадает с Масленицей. В этот праздник в России принято печь блины, ходить в гости. В городах и селах проводят народные гулянья и сжигают соломенное чучело, которое символизирует зиму.

Объятия. Пара СС0

Прощеное воскресенье 2019: что нельзя делать в праздник