«Прошлись по хронике вранья»: журналисты оценили, как не идет вакцинация от ковида

Власти Иркутской области до сих пор «не начали массовую вакцинацию» от коронавируса, попутно делая интересные и противоречивые заявления, пишет Babr24 .

Напомним, 2 декабря 2020 года президент России Владимир Путин приказал начать масштабную вакцинацию, отметив, что «уже более 2 млн доз произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней».

«Москва не дает регионам вакцину, а местные чиновники пускаются в не ясно на кого рассчитанное вранье. Пройдемся по хроникам вранья», — отмечает издание.

3 декабря замглавы иркутского минздрава Елена Голенецкая скромно пояснила, что до конца 2020 года массовая вакцинация в регионе не начнется — получат не более 2 двух тыс. доз.

Впрочем, уже 4 декабря министр здравоохранения области Яков Сандаков торжественно заявил о старте вакцинации, ссылаясь на все те же две тысячи доз.

«Дальше начался какой-то несмешной цирк. Противоречивые и заведомо взаимоисключающие заявления посыпались как из рога изобилия. 7 декабря в минздраве сообщили, что вакцинация приоритетных педагогов и врачей начнется только в первого квартале 2021 года, и тут же, 9 декабря, Сандаков отчитался о получении первых 600 доз», — вспоминает издание.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

14 декабря распространили еще более странное заявление: якобы уже в конце месяца в регион поступит 8 тыс. доз, а в январе поставки увеличат до 40 тысяч.

«25 декабря Сандаков официально признал, что в регион поступило только 2 742 дозы вакцины. И где заявленные 8 тысяч ампул? Их нет. И где массовая вакцинация? Ее нет. Здесь стоит напомнить, что в Иркутской области трудится больше 9 тысяч врачей и больше 23 тысяч медработников, около 10 тысяч из которых попадают в группу риска по возрасту», — говорится в материале.

Далее начался январь 2021 года, который также принес немало интересной информации. Так, 12 января минздрав отчитался о поступлении в регион 3 900 доз — это гораздо менее обещанных 40 тыс. доз.

И тут же объявили, что до конца января регион получит не более 20 тыс. доз. Причем для региона, в котором проживают 2,4 млн человек, даже 40 тыс. доз — это капля в море.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Иркутские журналисты напомнили, что еще в декабре вице-премьер Татьяна Голикова объявила о старте вакцинации во всех регионах России, начиная с 18 января.

«Выходит, полтора месяца в стране была не вакцинация, а что-то другое? Именно. По словам Путина, то была „масштабная вакцинация“, а массовая, мол, начнется именно 18 числа», — иронизирует Babr24.

Кстати, по информации местного минздрава на 18 января в регионе вакцинировали 2 845 человек. Для сравнения, в Москве — 140 тысяч. Журналисты назвали это «срывом региональной программы вакцинации».

Тем более удивительно, что Россия поставляет за рубеж большие партии вакцины — в одну только Аргентину отправили 300 тыс. доз.

Ранее altapress.ru поинтересовался у известных медиков, политиков и бизнесменов, будут ли они вакцинироваться от COVID-19. Многие не планируют и верят в скрытые возможности организма.