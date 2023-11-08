Противогололедными средствами обрабатывают дороги и тротуары в Барнауле

Противогололедными средствами посыпали улицы во всех районах города.
Тротуары по проспекту Ленина от площади Октября до площади Баварина дорожники обработали противогололедным средством «Бионорд».
Также ночью вывезли большое скопление снега с площади Сахарова, проспекта Ленина, с улиц Матросова, Юрина, Мерзликина, Папанинцев, Молодежной, Северо-Западной, Антона Петрова, Балтийской, Маяковского, Кулагина.
Отмечается, что днем работы будут продолжаться.
Ранее сообщалось, что Барнаул начали обрабатывать песком, реагентами и смесями.