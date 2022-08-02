Процесс пошел. Первые 1500 метров дороги в «Лебяжке» закатают уже в августе

Жители п. Лебяжье благодарны депутату Госдумы Александру Терентьеву, ведь именно после обращения к нему удалось сдвинуть с мертвой точки дорожный вопрос в поселке. К депутату поступило коллективное обращение от собственников домов по ул. Придорожная, которые самостоятельно не смогли отстоять свое право на асфальт и фонари. «Обещали рассмотреть данный вопрос в 2021 году, но… Нашу улицу не хотят ставить даже в перспективный перечень в рамках программы 2015−2025 год», — жалуются лебяжинцы.

После депутатского запроса в прокуратуру, надзорные органы провели проверку и вынесли представления обслуживающей организации и профильному комитету горадминистрации, с требованием привести проезжую часть в нормативное состояние. Нагоняй от прокуратуры получили чиновники и за отсутствие уличного освещения (в своем ответе, власти обосновали невозможность строительства ЛНО, дефицитом бюджета, отметив, что в первую очередь работы запланированы на участках улично-дорожной сети, в отношении которых вынесены судебные решения).

Меры прокурорского реагирования помогли сдвинуть проблему с мертвой точки, сообщают заявители. Асфальтированную дорогу им обещают уже в августе этого года — «правда не всю улицу, а 1500 метров, следующую половину в следующем году», — пишет инициативный житель, выражая огромную благодарность депутату Госдумы за работу над их обращением.