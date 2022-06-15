Проведут ярмарки и привезут иконы. Стало известно, как в Алтайском крае отметят 85-летие региона

Одним из центральных событий станет проведение в конце августа первого семейного фестиваля «Алтайские бренды. Продукты для здоровья».
На фестивале на тематических площадках пройдут презентации продукций алтайских производителей, дегустации, консультации диетологов, концертные программы с участием творческих коллективов, познавательно-развлекательные конкурсы, лотереи, розыгрыши от алтайских предприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.
Региональный Минкульт также готовит праздничную программу — причем не только в Алтайском крае. Так, Дни культуры Алтайского края с 11 по 14 октября пройдут в Москве на пяти площадках.
Центральным событием станет концерт в Московском международном Доме музыки 12 октября, участие в нем примут артисты и исполнители из Алтайского края.
Кроме того, в двух библиотеках Москвы и в Доме творчества писательского поселка Переделкино в Московской области представят различные издания из Алтайского края.
Также в Алтайском крае пройдут выставки из двух федеральных музеев. Первая — «В земле российской просиявшие». Из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева привезут иконы XVII-XIX веков, посвященные выдающимся деятелям российской истории, причисленных к лику святых.
Вторая выставка будет организована на площадке Алтайского краеведческого музея. В экспозицию «Не даром помнит вся Россия» войдут предметы из собрания Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
Накануне Виктор Томенко поздравил с Днем России жителей Алтайского края.
В поздравлении он отметил, что необходимо равняться на предков и воспитывать в детях верность долгу, честность, трудолюбие и патриотизм.