15 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Проведут ярмарки и привезут иконы. Стало известно, как в Алтайском крае отметят 85-летие региона

Губернатор Виктор Томенко провел заседание оргкомитета по подготовке празднований 85-летней годовщины региона. Отметят его 28 сентября, поэтому основные события пройдут осенью.

Губернатор Виктор Томенко провел совещание по подготовке к 85-летнему юбилею Алтайского края
Губернатор Виктор Томенко провел совещание по подготовке к 85-летнему юбилею Алтайского края
altairegion22.ru

Одним из центральных событий станет проведение в конце августа первого семейного фестиваля «Алтайские бренды. Продукты для здоровья».

На фестивале на тематических площадках пройдут презентации продукций алтайских производителей, дегустации, консультации диетологов, концертные программы с участием творческих коллективов, познавательно-развлекательные конкурсы, лотереи, розыгрыши от алтайских предприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Региональный Минкульт также готовит праздничную программу — причем не только в Алтайском крае. Так, Дни культуры Алтайского края с 11 по 14 октября пройдут в Москве на пяти площадках.

Центральным событием станет концерт в Московском международном Доме музыки 12 октября, участие в нем примут артисты и исполнители из Алтайского края.

Кроме того, в двух библиотеках Москвы и в Доме творчества писательского поселка Переделкино в Московской области представят различные издания из Алтайского края.

Также в Алтайском крае пройдут выставки из двух федеральных музеев. Первая — «В земле российской просиявшие». Из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева привезут иконы XVII-XIX веков, посвященные выдающимся деятелям российской истории, причисленных к лику святых.

Вторая выставка будет организована на площадке Алтайского краеведческого музея. В экспозицию «Не даром помнит вся Россия» войдут предметы из собрания Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

Накануне Виктор Томенко поздравил с Днем России жителей Алтайского края.

В поздравлении он отметил, что необходимо равняться на предков и воспитывать в детях верность долгу, честность, трудолюбие и патриотизм.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость