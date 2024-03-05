Прямой рейс из Барнаула в Турцию, неуместный ресторан за "Европой" и сыр под угрозой. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Весна пришла, а вместе с ней — высокий риск заработать простуду. Мы поговорили с барнаульским лором. Оказалось, порошки не так эффективны при борьбе с заболеваниями. Температура спадает и проходит насморк, а инфекция никуда не делась. Рекомендую почитать этот материал , чтобы лечиться правильно. А новости Алтайского края — в моей подборке.

«Неуместный» ресторан с видом на новый парк построят в Барнауле

Здание ресторана появится на ул. Малахова, 132а, на самом краю оврага, относящегося к будущему парку за Европой в Барнауле. Однако не всем экспертам градостроительного совета, где его представили, понравилось расположение.

Виктор Четошников, главный архитектор Алтайского края, посчитал размещение ресторана на показанном участке неуместным. Потому что здание может затруднить развитие парка. По его мнению, участок мог стать транспортным карманом, здесь можно было бы организовать один из немногих входов в парк.

Причем сам парк еще даже не в зародыше. В ближайшее время его точно не построят.

Каким хотят сделать ресторан — смотрите здесь.

Проект ресторана на ул. Малахова, 132а. Мастерская Владимира Золотова

Алтайские депутаты сравнили частный дом престарелых с концлагерем

На февральской сессии АКЗС депутаты выдвинули обращение в Госдуму. Оно коснулось лицензирования частных интернатов и домов престарелых. На данный момент включение учреждения в соответствующий реестр дело добровольное. И это плохо.

Депутаты вспомнили об уголовном деле, связанным с рубцовским домом престарелых. Четыре человека жили в комнате без окон. В "интернате" для пожилых не было даже хлеба, а кормили их почерневшим куриным фаршем. Одежду хранили под подушками.

Условия сравнили с концлагерем. Хозяйку учреждения судят. Прокурор уверяет, что ее накажут. Возможно, если бы существовало обязательное лицензирование, такого ужаса бы не произошло.

Пенсия, старушка. CC0

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

В Барнауле вечером 1 сентября 2022 года собака накинулась на 11-летнего мальчика. Животное укусило ребенка в область левой лопатки, пришлось накладывать повязку. После этого мальчик прошел курс вакцинации от бешенства — ему поставили пять уколов.

Прокурор Ленинского района подал иск в интересах ребенка о компенсации ему морального вреда – речь шла о сумме 100 тыс. рублей. Возник спор: кто должен платить за вред, причиненный ничейной собакой?

Дело было долгим. Если кратко: мэрия все же заплатила за причиненный ущерб. Но не 100 тыс. рублей, а 30 тыс. Почитайте, какие аргументы мэрия выдвигала в свою пользу и почему выиграть спор не удалось.

Собака. Опасность. unsplash.com

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