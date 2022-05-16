Не ори на мать! Барнаульский психолог рассказала, как можно сломать ребенку самооценку

По мере взросления ребенок проходит через множество проблем. От поведения родителей в это время зависит, куда пойдет выросшее чадо — в счастливую жизнь или к психотерапевту. Мы попросили барнаульского семейного психолога Евгению Канину объяснить, как вести себя мамам и папам, чтобы воплотить тот или иной сценарий.

От нуля до полутора

— Главная и типичная проблема этого периода — адаптация к новой жизни, в которой теперь есть малыш.

Я четыре года вела курсы для молодых мам и заметила, что очень часто они стремятся делать абсолютно все сами. Думают: «Ну и зачем я его рожала? Чтобы у кого-то помощи просить?»

Так женщина «отодвигает» от себя всех помощников: друзей, бабушек, дедушек и даже собственного мужа. Считает, что со всем должна справляться без посторонней поддержки. А иначе она — плохая мать.

Младенец в подгузнике. unsplash.com.

Новоиспеченный папа при таком раскладе вообще становится какой-то «зарабатывающей фигурой», а не полноправным родителем. Это может быть чревато ухудшением взаимоотношений между супругами.

Нужно, чтобы мужчина понимал, что он вправе принимать в жизни сына или дочери такое же участие, как супруга.

Неверно. Орать и раздраженно одергивать: «Да куда ты полез!», «Ничего не умеешь!», «Дай, я сама, у тебя все не так», «Ты не знаешь, как правильно». Миссия выполнена: отец будет держаться от собственного ребенка на расстоянии минимум пять метров.

Верно. Спокойно предложить: «Давай учиться вместе. Мне тоже не выдавали инструкцию на ребенка».

Младенец. Ребенок. СС0

В идеале пара должна стать командой, в которой двое поддерживают и выручают друг друга. Но нередко малыш становится как бы «лупой», благодаря которой становятся заметны все семейные проблемы.

От полутора до трех

— Позже у маленького человека активно запускается речь. Он начинает больше голосить и тянуться ко всему вокруг.

Если к этому моменту мама выгорела, пытаясь быть идеальной, то у нее начинаются срывы. Тогда мы видим следующую картину.

Младенец в подгузнике. unsplash.com.

Неверно. Когда ребенок тянется к чему-то, рявкнуть на него: «Куда полез!», «Что ты делаешь?», «Хватит, как ты достал!». Вуаля! Покой родителям обеспечен.

Верно. Терпеливо объяснить, что с розеткой играть нельзя. А с ложкой, например, можно.

После подобных родительских реакций ребенок последует одному из двух сценариев. Первый — начнет добиваться внимания от взрослых «неправильным» поведением. Второй — совсем перестанет интересоваться чем-либо.

Ребенок. Башня. pixabay.com.

Последний вариант, кстати, сулит большие проблемы с интеллектуальным развитием. Поскольку в первые годы жизни малыш познает мир тактильно. То есть, ощупывает, кусает, бросает предметы не просто так, а ради формирования психических функций.

Часто в своей практике сталкиваюсь с родительскими жалобами: «Он просто несносный! На площадку приходим, а уйти потом — ни в какую!» Дело в том, что примерно с года до двух с половиной лет ребенком «управляют» предметы.

Вот он видит кнопочку и просто не может на нее не нажать. Это как взрослому получить пупырчатую пленку. Сдержаться нереально — мы все равно начнем ее «лопать».

Игрушка. Плюшевый медведь. pixabay.com.

Еще один пример. Если часы висят в комнате, взгляд обязательно упадет на них хотя бы раз. В детстве все то же самое. Просто кроха пока совсем не в силах контролировать свой интерес. Поэтому не стоит думать, что ваш сын или дочка специально хотят вас выбесить.

Неверно. Опаздывая куда-то, заявить двухлетнему человеку: «Осталось пятнадцать минут. Давай быстрее!» Ребенок ничего не поймет, а взрослый еще больше разозлится из-за непослушания.

Верно. Заключить сделку. «Мы сейчас выходим из дома. А когда вернемся, вместе поиграем в мяч на улице». Или договориться с помощью чего-то знакомого. «Помнишь, как мы катались на машине? Сейчас снова поедем!»

Ребенок. Мыльные пузыри. День защиты детей

От трех до шести

— Наступает кризис трех лет, про который многие родители слышали, но далеко не все знают, что с ним делать. Скажу сразу: пережить. Другого варианта нет.

Ваше послушное (или не очень) чадо вдруг начинает от всего отказываться. Причем, буквально от всего.

— Пойдем гулять?

— Нет!

— Будешь есть?

— Нет!

— Нужно переодеться.

— Н-е-е-ет!

Барнаульский психолог Евгения Канина с дочерью Ариной. Предоставлено altapress.ru.

Если к этому моменту взрослый не научился договариваться с ребенком, то кризис пройдет еще сложнее. Ведь малыш и сам не знает, чего хочет. Он учится отстаивать личные границы, принимать свои первые решения.

Помните, что перед скачком развития всегда происходит откат. Так что после трех лет обязательно появятся новые навыки и способности.

Неверно. Предъявить претензию: «Да почему ты такой упрямый! Ты посмотри на других. Вот какая послушная девочка Маша. А ты» Готово. На здоровую самооценку теперь рассчитывать не приходится. И вдобавок Машу ваша дочка теперь недолюбливает.

Верно. Поддержать и потерпеть: «Да, я понимаю, что тебе грустно и тяжело. Это пройдет. Я с тобой». Предоставлять выбор без выбора: «Ты будешь кашу или сырники?» Не задавать вопрос, на который можно ответить «да\нет».

Ребенок. unsplash.com

Справка Если чадо не просто отказывается, а уточняет, обосновывает, значит «нет» истинное, а не кризисное. Пример: «Не хочу есть, потому что болит живот».

Также стоит отметить, что родитель — это не менеджер настроения. Он не обязан круглосуточно «осчастливливать» свое дитя. Но быть опорой и помогать — необходимо.

После шести лет наступает спокойное время. До школы можно немного выдохнуть.

Барнаульский психолог Евгения Канина с дочерью Ариной. Предоставлено altapress.ru.

От семи до десяти

— Начало школы взрослые часто наделяют лишним пафосом. «Во-о-от, ты стал совсем большой!» и нередко манипулируют этим.

Конечно, и сами дети уже чувствуют себя старше и понимают, что на них возлагается ответственность. Задача родителей — не посмеиваться над тем, что чадо становится старше, а давать возможность проявить себя.

Неверно. «Ну, раз ты такой взрослый, иди работай», «Да школа — это вообще ерунда». Несколько таких возгласов, и результат не заставит себя ждать — ваш школьник думает, что его достижения ничего не стоят.

Верно. Поддерживать и поощрять взросление. «Теперь ты можешь попробовать сходить в магазин\сделать уборку».

Школа. Учеба. СС0.

В целом большинство проблем в этот период так или иначе связаны со школой. После первого класса, когда вводится система оценок, ребенку с менее устойчивой самооценкой, учиться становится гораздо сложнее.

Он больше не малыш, у которого в дневнике сплошные солнышки. А ученик, который может получить тройку или даже двойку.

Если с успеваемостью серьезные проблемы, мама и папа начинают «подкупать» отпрыска новым гаджетом. Но, как правило, такой план часто обречен на провал.

Поскольку для ребятишек мотивация «сначала учишься на отлично, а в конце года получаешь смартфон» не работает. Ведь конец учебного года (в детском понимании) — это очень далеко.

Ребенок в очках СС0

И на самом деле, нет никакой связи между оценками и подарками. Не нужно «платить зарплату» за обучение в школе. То же самое с домашними обязанностями.

Неверно. «Закончишь четверть без троек — пойдем покупать планшет». Приготовьтесь разориться. Больше без материального интереса ваше чадо на уроки не пойдет.

Верно. «Таковы правила в нашей семье — ребенок должен ходить в школу. И это пока не работа. Трудиться и получать зарплату ты будешь позже, когда освоишь конкретную профессию».

Мальчик и планшет. Гаджеты. СС0

И еще один момент. Если вы, мама или папа, один раз сказали «правильную» фразу, то это вообще не значит, что ваше дитя враз перестанет говорить: «Не хочу-у-у на учебу». Оно может это произносить по сто раз в день. Но ваш ответ от этого не должен меняться.

С двенадцати до семнадцати

— Начинается самое интересное. Отныне ваш ребенок уже не маленький. Но еще и не совсем взрослый. Подростковый кризис похож на кризис трех лет. Только теперь все гораздо сложнее. «Малыш» не просто пытается выстроить личные границы и отделиться от родителей, но и понять, кто он вообще такой. И чего хочет от жизни.

Неверно. «А ты как думал, во взрослой жизни все просто, что ли?» «Возомнил себя взрослым!», «Ты еще ничего не знаешь». Не успеете и моргнуть, как дитя закроется от вас крепко и надолго.

Верно. Формировать критическое мышление, задавать много вопросов. «Как, по твоему мнению, нужно поступить в этой ситуации?», «Как прийти к этой цели».

Барнаульский психолог Евгения Канина с дочерью Ариной. Предоставлено altapress.ru.

Лайфхак для родителей простой — слушайте ребенка, беседуйте, проводите с ним время. Смотрите фильмы и сериалы. Обсуждайте мотивы героев. Так чадо лучше поймет себя, а вы — его.

Еще подростки вдруг начинают видеть недостатки своих родителей. Они больше не идеальные мамочка и папочка. Более того, дети указывают на это взрослым. Тут главное не обижаться и не «атаковать».

Неверно. «Посмотри на него! Не такой он! Ты мой сын, значит — такой же», «Как это ты не хочешь быть похожим на меня? Чем это я тебя не устраиваю?». Фразы-поставщики ссор.

Верно. Оставаться взрослым и принять протест и бунт. «Мы семья. Но ты, конечно, не обязан во всем повторять меня. Мы в чем-то похожи, а в чем-то отличаемся. Это нормально», «Я понимаю, как тебе сейчас тяжело».

Подростки. Pixabay.com

Отдельно стоит сказать про страх многих родителей — начало бурной половой жизни подростков. Тут могу успокоить. По моему профессиональному опыту, секс для них, как будто бы, на втором месте. Они не торопятся. Хотя, есть исключения.

Но они касаются тех ситуаций, когда ребенку не дали достаточно внимания и любви. И вот, в период гормонального бунта, он получает эти ощущения таким способом.

Настоящие чувства, влюбленность, конечно, тоже случаются. Но это уже совсем другой разговор.

Секс. СС0.