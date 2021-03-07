Психологи рассказали, чего ждет русская женщина на 8 марта

Авторитетные российские психологи объяснили мужчинам, чего ждут от них женщины на 8 марта. Дело не в каком-то конкретном подарке, а в проявленном внимании.

Анна Подольская, заведующая лабораторией клиники ПКБ № 1, раскрыла главный праздничный секрет.

«Если уж говорить об универсальном совете, то все женщины точно ждут внимания. А вот как оно будет проявлено — зависит от каждого конкретного мужчины», — сказала она в комментарии для Lenta.ru.

Главный врач этой же больницы Галина Леонтьева рассказала, что с психологической точки зрения для женщины главный подарок на 8 марта — это «забота, внимание и теплота». А все «букеты-конфеты» это всего лишь формальности.

Тем не менее, и без них не обойтись, так как нельзя в такой день ограничиваться всего лишь поздравительной открыткой.

Ранее altapress.ru представил рейтинг подарков, о которых догадываются женщины к своему празднику.