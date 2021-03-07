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Женщины уже догадываются, что подарят мужчины на 8 марта, кроме роз и тюльпанов

Онлайн-ритейлер iGoods проанализировал, что заказывали мужчины своим любимым в период с 26 февраля по 5 марта и на основе этих данных сделал вывод, что праздничные подарки к Международному женскому дню легко предугадать. Вот рейтинг этих покупок.

Черная маска-пленка для лица.
Черная маска-пленка для лица.
архив Want Tasty

На первое место вырвались конфеты и сладости типа Raffaello в праздничных упаковках. Их мужчины стали покупать на 46% больше, чем в середине февраля. Предпочтения отдаются конфетам с ликерной начинкой или кокосовой обсыпкой.

На втором месте крема для кожи, лица и другие средства по уходу за телом. Они стали встречаться чаще в заказах, чем обычно. Самый востребованный аромат геля для душа — олива, бомбочки для ванны — со вкусом «космических сладостей»

Третье место занимают различные косметические наборы: гели для душа, маски для лица, патчи для глаз, твердое мыло и так далее.

И наконец, замыкают подарочный рейтинг различных моделей электронные весы, фены, выпрямители для волос, а также мягкие игрушки.

Самый популярный шампунь в заказах россиян перед 8 марта — с кератином, а кондиционер — с маслом гавайского ореха.

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