Днем, а не ночью: на барнаульских ледовых аренах можно будет бесплатно покататься 8 марта

Только в этот раз ледовые арены решили провести акцию днем, а не ночью, как они делали это в январе и феврале.
«Титов Арена» 8 марта будет открыта с 12:00 до 20:00. С собой нужно будет захватить коньки — проката там нет.
«Карандин-Арена» разрешит покататься на час дольше — с 12:00 до 21:00.
Девушек, которые выйдут на лед в первые часы работы катков, ждет сюрприз от олимпийского совета края, сообщает городская администрация.
Напомним, что впервые подобную акцию в Барнауле провели в ночь с 30 на 31 января. Закрытые ледовые арены посетили рекордные 6 тыс. человек.