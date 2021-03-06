Барнаул -3°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Днем, а не ночью: на барнаульских ледовых аренах можно будет бесплатно покататься 8 марта

В честь Международного женского дня «Титов Арена» и «Карандин Арена» в Барнауле решили повторить свою бесплатную акцию и пустить всех желающих покататься на своем льду.

Массовое катание на коньках.
Массовое катание на коньках.
Алтайский спорт, http://www.altaisport.ru/

Только в этот раз ледовые арены решили провести акцию днем, а не ночью, как они делали это в январе и феврале.

«Титов Арена» 8 марта будет открыта с 12:00 до 20:00. С собой нужно будет захватить коньки — проката там нет.

«Карандин-Арена» разрешит покататься на час дольше — с 12:00 до 21:00.

Девушек, которые выйдут на лед в первые часы работы катков, ждет сюрприз от олимпийского совета края, сообщает городская администрация.

Напомним, что впервые подобную акцию в Барнауле провели в ночь с 30 на 31 января. Закрытые ледовые арены посетили рекордные 6 тыс. человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка