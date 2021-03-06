Днем, а не ночью: на барнаульских ледовых аренах можно будет бесплатно покататься 8 марта

В честь Международного женского дня «Титов Арена» и «Карандин Арена» в Барнауле решили повторить свою бесплатную акцию и пустить всех желающих покататься на своем льду.

Только в этот раз ледовые арены решили провести акцию днем, а не ночью, как они делали это в январе и феврале.

«Титов Арена» 8 марта будет открыта с 12:00 до 20:00. С собой нужно будет захватить коньки — проката там нет.

«Карандин-Арена» разрешит покататься на час дольше — с 12:00 до 21:00.

Девушек, которые выйдут на лед в первые часы работы катков, ждет сюрприз от олимпийского совета края, сообщает городская администрация.

Напомним, что впервые подобную акцию в Барнауле провели в ночь с 30 на 31 января. Закрытые ледовые арены посетили рекордные 6 тыс. человек.