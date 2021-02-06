Барнаульцев снова зовут бесплатно покататься на ледовых аренах

В ночь с 6 на 7 февраля жители Барнаула снова могут бесплатно покататься на стадионах «Титов-арена» и «Карандин-арена», сообщает администрация города.

«Карандин-арена» откроет бесплатный лед с 20:00 субботы до 9:00 воскресенья, здесь можно взять на прокат коньки.

«Титов-арена» будет открыта с 21:30 субботы до 7:00 воскресенья, здесь проката нет, нужно приходить со своими коньками. Вход на обе площадки бесплатный.

Посетителей просят не забывать о дистанции, брать с собой маски и перчатки.

Впервые такую ночную акцию в Барнауле провели с 30 на 31 января. Жители города оценили такую спортивную инициативу — в ту ночь на аренах был аншлаг. Поэтому акцию решили повторить.

Также в региональном министерстве спорта отметили, что если такой формат ночных катаний понравится жителям города, его сделают регулярным.

Покататься ночью 6 числа можно также и на горнолыжном комплексе «Авальман»: с 18:00 до 24:00 будет организовано вечерние катание на трассах комплекса. Комплекс предоставит бесплатное пользование канатной дорогой. Оборудование можно взять напрокат.