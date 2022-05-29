Пугающая надпись на асфальте спустя год встревожила власти сибирского города

Ранее в сообществе «Новости Прокопьевск Киселёвск» опубликовали фотографию надписи на асфальте, адресованной некой Марине.
«Марина, прости. Вернись. Иначе я тебя зарежу», — кто-то написал под окнами дома.
Местные жители рассказали, что год назад надпись оставил на асфальте неизвестный пьяный мужчина.
Примечательно, что в этом районе полно других угрожающих посланий, поэтому люди беспокоятся о судьбе тех, кому они адресованы.
Надпись внезапно заинтересовала городские власти. Представители мэрии попросили указать точное месторасположение для дальнейших разбирательств.