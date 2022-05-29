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Жизнь

Пугающая надпись на асфальте спустя год встревожила власти сибирского города

Жители Киселевска в соцсетях обсуждают угрожающую надпись на асфальте, сообщает «Сибдепо».

Надпись на асфальте в Киселевске.
Надпись на асфальте в Киселевске.
vk.com/prkp_online

Ранее в сообществе «Новости Прокопьевск Киселёвск» опубликовали фотографию надписи на асфальте, адресованной некой Марине.

«Марина, прости. Вернись. Иначе я тебя зарежу», — кто-то написал под окнами дома.

Местные жители рассказали, что год назад надпись оставил на асфальте неизвестный пьяный мужчина.

Примечательно, что в этом районе полно других угрожающих посланий, поэтому люди беспокоятся о судьбе тех, кому они адресованы.

Надпись внезапно заинтересовала городские власти. Представители мэрии попросили указать точное месторасположение для дальнейших разбирательств.

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