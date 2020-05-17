«Пухляш» из Алтайского края попал в рейтинг Forbes

Напомним, Красилов — тот самый «пухляш» из клипа Little Big. Родился в Алтайском крае в 1994 году, танцевать начал с восьми лет.
В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении — в кастинге шоу «Танцы» на ТНТ, но не прошел.
После этого начал получать приглашения на различные съемки: в программе Елены Малышевой «Жить здорово» на Первом канале, играл в фильме «Вторжение», сериалах «Дылды», «Ивановы-Ивановы», «Толя робот», рекламировал банк «Возрождение».
Популярность пришла в марте 2020 года — он появился в клипе Little Big на песню «Uno».
Он уже побывал в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», снялся в рекламе Adidas и покорил зрителей баскетбольного Матча всех звезд.
Ранее Красилов показал поклонникам новый танец.