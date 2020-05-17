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Жизнь

«Пухляш» из Алтайского края попал в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов стал номинантом в рейтинге Forbes в 2020 году в категории «Искусство».

Дмитрий Красилов в клипе Little Big
Дмитрий Красилов в клипе Little Big
Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

Напомним, Красилов — тот самый «пухляш» из клипа Little Big. Родился в Алтайском крае в 1994 году, танцевать начал с восьми лет.

В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении — в кастинге шоу «Танцы» на ТНТ, но не прошел.

После этого начал получать приглашения на различные съемки: в программе Елены Малышевой «Жить здорово» на Первом канале, играл в фильме «Вторжение», сериалах «Дылды», «Ивановы-Ивановы», «Толя робот», рекламировал банк «Возрождение».

Популярность пришла в марте 2020 года — он появился в клипе Little Big на песню «Uno».

Он уже побывал в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», снялся в рекламе Adidas и покорил зрителей баскетбольного Матча всех звезд.

Ранее Красилов показал поклонникам новый танец.

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